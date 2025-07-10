Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karol G rompió el silencio y habría contestado a rumores sobre su ruptura con Feid

Karol G habría confirmado si sigue con Feid, tras supuestos rumores que han surgido debido a su ausencia juntos en redes sociales.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karol G rompe el silencio sobre su ruptura con Feid.
Karol G le habría puesto fin a los rumores de su ruptura con Feid.

Karol G y Feid han sido noticias en estos primeros días de octubre, luego de que empezaran a surgir rumores sobre su supuesta ruptura; especulaciones que han nacido desde que la pareja de enamorados no ha vuelto a aparecer juntos en sus redes o en eventos públicos.

¿Por qué surgen los rumores sobre la ruptura de Karol G y Feid?

Aunque sean solo especulaciones que con el paso de los días toman más fuerza, los seguidores de los artistas colombianos se han preguntado si la pareja continúa viviendo su nidito de amor, ya que ni Feid, ni Karol G han subido algún tipo de contenido juntos y tampoco han aparecido públicamente.

Además, este primer fin de semana de octubre, se filtraron videos de Karol G junto a Becky G disfrutando de una fiesta en la que la colombiana le muestra con orgullo a su amiga los pasos que aprendió de ella y surgió la misma pregunta: ¿y Feid?

¿Karol G habría desmentido su ruptura con Feid?

El pasado 3 de octubre, Karol G habló en su podcast de la Radio Streaming Sirius XM sobre su canción ‘Verano rosa’ junto a Feid, tema que está en su más reciente álbum ‘Tropicoqueta’ y allí reveló detalles que indicaría si rompió o no con su novio.

En las palabras de Karol, la cantante habló con mucho amor sobre este tema y, de hecho, confesó que ‘Verano Rosa’ es la canción número 13 de su álbum, puesto que es su número favorito y, además, explicó lo que significa este éxito musical para ella.

“Verano rosa era para mí, es mi forma de expresar ese verano perfecto, verano sin fin que uno puede tener con una persona que te hace sentir que siempre es verano, no importa qué. Hay personas que te hacen sentir. La persona con la que yo hago canto esta canción, me hace sentir eso”.

Con estas palabras expresadas en presente, todo indicaría que Karol G sigue junto a Feid.

¿Feid ha salido a hablar sobre los rumores sobre su ruptura con Karol G?

Aunque Karol G no expresó directamente si continúa o no con Feid, sus palabras en el podcast podrían indicar que todo siguen bien en su relación, sin embargo, el cantante no ha emitido ninguna reacción acerca los rumores.

Lo que sí, es que, pese a que han nacido estas especulaciones, fanáticos de los cantantes consideran que entre los dos se sigue sintiendo amor, por la forma en la que Carolina se expresó al hablar de él y ‘Verano rosa’.

