Salieron a la luz inéditas fotos de Marcela Reyes y Regio Clown antes de la muerte de B-King

En redes se viralizaron unas inéditas fotos y mensajes de Marcela Reyes y Regio Clown de tiempo atrás: "Con la princesa".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Marcela Reyes se conoció con Regio Clown años atrás
Marcela Reyes se conocía con Regio Clown desde años atrás. (Fotos Canal RCN)

El nombre de la DJ Marcela Reyes ha estado en el foco mediático en el último tiempo tras el fallecimiento de su expareja Bayron Sánchez, conocido como B-King, quien apareció muerto en México junto al artista Jorge Luis Herrera (Regio Clown).

¿Cuáles fueron las fotos que se viralizaron de Marcela Reyes y Regio Clown?

Los sorpresivos fallecimientos de B-King y Regio Clown siguen siendo materia de investigación por las autoridades mexicanas y colombianas, quienes buscan esclarecer los hechos de lo sucedido.

En medio de este caso ha salido a flote el nombre de Marcela Reyes, expareja de B-King, quien se ha mostrado bastante afectada con lo sucedido con el artista con quien duró siete años de relación.

La DJ en su momento fue señalada por los internautas por un rifirrafe que había tenido meses atrás con Bayron tras su separación, sin embargo, Marcela y su equipo legal se encargaron de desmentir y rechazar cualquier señalamiento en su contra frente a este caso.

De igual forma a Marcela Reyes se le ha indagado en redes sociales y diferentes entrevistas sobre si conocía o no a Regio Clown, con quien se le viralizaron unas fotos recientemente.

Marcela Reyes reveló chat de reconciliación con B King antes de su muerte
Salieron fotos de Marcela Reyes y Regio Clown a la luz. (Foto RCN)

¿Cuál era la relación de Marcela Reyes y Regio Clown?

En las últimas horas han salido a la luz unas imágenes de Marcela Reyes en las que quedó en evidencia que se conocía con Regio Clown desde hace varios años.

En las fotos que rápidamente se han viralizado en diferente plataformas digitales se puede ver a Marcela junto a Regio en ambientes de fiesta y en compañía de otros aparentes amigos en común.

Sin embargo, hay una foto en especial, la cual Regio había compartido en su momento en su cuenta de Instagram junto a la DJ en donde la llamaba de manera cariñosa "Princesa".

Asimismo, otra foto publicada aparentemente por Regio junto a Marcela y otras mujeres, se puede observar el comentario de la DJ en donde le expresaba su cariño.


Estas fotografías han llamado la atención de los internautas, ya que se puede ver que en su momento llegaron a tener una cercanía y amigos en común.

¿Qué ha dicho Marcela Reyes sobre Regio Clown tras su muerte y la de B-King?

Marcela Reyes ha expresado en diferentes entrevistas que no era amiga de Regio Clown, sin embargo, ha asegurado que sí lo distinguía y había escuchado de él por algunas personas en común.

Precisamente, la DJ aseguró que no sabía a qué se dedicaba Regio Clown en México y cuánto tiempo llevaba viviendo allí.

Por lo que en la entrevista del pódcast 'Más allá del silencio' Marcela contó que desde su perspectiva su expareja B-King había estado en el lugar equivocado y con la gente equivocada cuando le pasó lo que le pasó.

Lo que necesiten, interceptarme, lo que requieran porque soy la más interesada en que se sepa la verdad. ¿Regio hace cuántos años vivía en México, Regio a qué se dedicaba?", expresó Marcela Reyes.

La DJ Marcela Reyes se pronunció sobre Regio Clown y B-King. (Fotos: Canal RCN)
