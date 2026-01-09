Yeferson Cossio rompe el silencio sobre su delicado estado de salud y lo que vivió: “no podía respirar”

Desde su casa, Yeferson Cossio decidió contar qué fue lo que realmente le sucedió tras la preocupación que generó entre sus seguidores. “Se preocupan por mí”, expresó el creador de contenido al iniciar un live en el que explicó su estado de salud.

¿Qué fue lo que realmente le pasó a Yeferson Cossio y por qué tuvo que ser hospitalizado?

Durante la transmisión, Cossio aseguró que padece una condición cardíaca desde su infancia y aclaró que el episodio reciente no ocurrió durante una fiesta, como algunos creyeron.

Según relató, el malestar se presentó mientras se encontraba en una reunión y posteriormente en una comida en un restaurante, donde empezó a sentir arritmias. Ante la situación, pidió ser trasladado a un hospital.

Recordó que no es la primera vez que atraviesa por un episodio similar, pues en una ocasión anterior aproximadamente hace tres semanas, tuvo que ser hospitalizado e incluso permaneció en la unidad de cuidados intensivos.

En ese momento, explicó que solicitó la salida voluntaria del hospital debido a compromisos sociales que debía cumplir.

Yeferson Cossio explica su problema de salud y los difíciles días. (Foto: Canal RCN)

En esta nueva ocasión, Yeferson Cossio confesó que, aunque su novia Carolina le recordó tomar los medicamentos que le habían formulado, no lo hizo. Además, reconoció que había consumido licor, situación que pudo agravar su estado de salud.

¿Cómo vivió Yeferson Cossio el delicado episodio de salud que contó en su live?

“Sentía que no podía respirar”, relató el influencer, quien explicó que esta vez su condición fue más delicada y tuvo que permanecer hospitalizado y estar en Unidades de Cuidados Especiales.

Según contó, le realizaron varios procedimientos médicos, incluyendo el uso de sondas y exámenes especializados, y aseguró que le fue muy mal durante el proceso.

Yeferson Cossio explicó que deberá iniciar un tratamiento médico más estricto y tranquilizó a sus seguidores al afirmar que su enfermedad tiene cura.

Finalmente, el creador de contenido antioqueño confesó que, si no cuidaba su salud, la situación podría ser fatal: “aunque todos nos vamos a morir”. Además, contó que su experiencia en el hospital no fue la mejor y que enfrentó varios inconvenientes en este lugar.