Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio rompe el silencio sobre su delicado estado de salud y lo que vivió: “no podía respirar”

Yeferson Cossio reveló los riesgos de su enfermedad y los problemas que vivió durante su hospitalización.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yeferson Cossio explica su problema de salud y los difíciles días
Yeferson Cossio explica su problema de salud y los difíciles días. (Foto: Canal RCN y Freepik)

Desde su casa, Yeferson Cossio decidió contar qué fue lo que realmente le sucedió tras la preocupación que generó entre sus seguidores. “Se preocupan por mí”, expresó el creador de contenido al iniciar un live en el que explicó su estado de salud.

Artículos relacionados

¿Qué fue lo que realmente le pasó a Yeferson Cossio y por qué tuvo que ser hospitalizado?

Durante la transmisión, Cossio aseguró que padece una condición cardíaca desde su infancia y aclaró que el episodio reciente no ocurrió durante una fiesta, como algunos creyeron.

Según relató, el malestar se presentó mientras se encontraba en una reunión y posteriormente en una comida en un restaurante, donde empezó a sentir arritmias. Ante la situación, pidió ser trasladado a un hospital.

Artículos relacionados

Recordó que no es la primera vez que atraviesa por un episodio similar, pues en una ocasión anterior aproximadamente hace tres semanas, tuvo que ser hospitalizado e incluso permaneció en la unidad de cuidados intensivos.

En ese momento, explicó que solicitó la salida voluntaria del hospital debido a compromisos sociales que debía cumplir.

Yeferson Cossio explica su problema de salud y los difíciles días
Yeferson Cossio explica su problema de salud y los difíciles días. (Foto: Canal RCN)

En esta nueva ocasión, Yeferson Cossio confesó que, aunque su novia Carolina le recordó tomar los medicamentos que le habían formulado, no lo hizo. Además, reconoció que había consumido licor, situación que pudo agravar su estado de salud.

¿Cómo vivió Yeferson Cossio el delicado episodio de salud que contó en su live?

“Sentía que no podía respirar”, relató el influencer, quien explicó que esta vez su condición fue más delicada y tuvo que permanecer hospitalizado y estar en Unidades de Cuidados Especiales.

Artículos relacionados

Según contó, le realizaron varios procedimientos médicos, incluyendo el uso de sondas y exámenes especializados, y aseguró que le fue muy mal durante el proceso.

Yeferson Cossio explicó que deberá iniciar un tratamiento médico más estricto y tranquilizó a sus seguidores al afirmar que su enfermedad tiene cura.

Finalmente, el creador de contenido antioqueño confesó que, si no cuidaba su salud, la situación podría ser fatal: “aunque todos nos vamos a morir”. Además, contó que su experiencia en el hospital no fue la mejor y que enfrentó varios inconvenientes en este lugar.

Yeferson Cossio explica su problema de salud y los difíciles días
Yeferson Cossio explica su problema de salud y los difíciles días. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Jessu explica su participación en el Carnaval de Negros y Blancos La Jesuu

La Jessu se pronuncia tras recibir abucheos de “fuera” en desfile del Carnaval de Negros y Blancos

La Jessu explicó su participación en el Carnaval de Negros y Blancos tras recibir críticas y abucheos del público.

Silvy Araujo mostró su pancita al cumplir 18 semanas de embarazo Influencers

Reconocida influencer sorprende al mostrar su pancita a las 18 semanas: “Ya no me cierra el jean”

Silvy Araujo mostró su pancita a las 18 semanas de embarazo y emocionó al revelar detalles de su dulce espera.

Luis Díaz presentó La Promesa y dejó una anécdota que pocos conocían. Luis Díaz

El detalle de Luis Díaz que llamó la atención en su debut musical

Luis Díaz debutó oficialmente en la música con La Promesa y un detalle ocurrido durante el rodaje del videoclip llamó la atención de todos.

Lo más superlike

Muere Beatriz González Talento nacional

¡Luto en el arte colombiano! Murió Beatriz González, una de las artistas más influyentes del país

Beatriz González falleció a los 93 años dejando una obra clave para comprender la memoria y la historia de Colombia.

Altafulla reaparece con Juanda Caribe y revive su audio viral previo a La casa de los famosos Altafulla

Altafulla sorprende al bailar con participante de La casa de los famosos y recrear su trend viral

Jhonny Rivera confiesa se vio obligado a dejar su finca Jhonny Rivera

Jhonny Rivera confiesa el motivo por el que se vio obligado a dejar su finca: “Se me acabó la paz”

Belinda mostró una técnica que hace parte de su cuidado integral. Belinda

Belinda revela el tratamiento que forma parte de su rutina para cuidar la piel

El alcohol no solo afecta el hígado: también daña la memoria y la capacidad de crear recuerdos. Salud

Beber alcohol podría borrar los recuerdos, esto advierten expertos sobre su impacto cerebral