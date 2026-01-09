La Jessu se pronuncia tras recibir abucheos de “fuera” en desfile del Carnaval de Negros y Blancos

La Jessu sorprendió al publicar un video en el que salió a explicar su aparición en una de las carrozas del desfile del Carnaval de Negros y Blancos, evento cultural que se realiza cada año en la ciudad de Pasto.

¿Por qué La Jessu fue abucheada durante su participación en el Carnaval de Negros y Blancos?

La creadora de contenido caleña había compartido en los últimos días, a través de sus redes sociales, varios momentos de su participación en el importante evento, donde hizo parte de uno de los desfiles.

Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida y generó críticas por parte de algunos asistentes, quienes manifestaron su inconformidad con abucheos durante el recorrido.

“Es para los artistas, fuera, fuera”, se escuchaba decir a parte del público mientras estaba la influencer en uno de los desfiles del carnaval.

Ante la situación, La Jessu decidió pronunciarse y explicar lo ocurrido a través de un video.

La Jessu se pronuncia sobre abucheos en Carnaval de Negros y Blancos. (Foto: Canal RCN)

En este, contó que varios creadores de contenido viajaron a Pasto con el propósito de vivir, por segunda vez, la experiencia del Carnaval de Negros y Blancos, uno de los eventos culturales más representativos del país.

¿Qué explicó La Jessu sobre su presencia en las carrozas del desfile en Pasto?

Según contó, su intención nunca fue faltar al respeto ni apropiarse de una tradición local, sino todo lo contrario.

“Nuestra única intención, aparte de disfrutar, era compartir la riqueza cultural de esta región”, expresó la influencer, quien aseguró que buscaban mostrar las carrozas, el carnaval y las comidas típicas, aprovechando sus plataformas digitales para darle mayor visibilidad al evento.

La creadora de contenido también relató que durante el recorrido se encontraron con un grupo de personas que expresó su descontento frente a la participación de influencers en el desfile, situación que generó un momento incómodo.

Pese a esto, La Jessu reiteró que su presencia en el Carnaval de Negros y Blancos fue con respeto y admiración por la cultura local.

Como era de esperarse, tras su pronunciamiento, varios internautas reaccionaron y le expresaron su apoyo, asegurándole que era bienvenida en la región e incluso invitándola a conocer otros carnavales y festividades que se viven en diferentes partes del país.