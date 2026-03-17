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Melissa Gate sorprendió en redes tras presumir su nuevo look: ¿cambió mucho?

Melissa Gate generó todo tipo de comentarios en redes tras aparecer con un cambio de look que no paso desapercibido.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Melissa Gate sorprendió en redes tras presumir su nuevo cambio de look
Melissa Gate apareción con nuevo cambio de look / (Foto del Canal RCN)

Melissa Gate volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital tras aparecer con un cambio de look que nadie esperaba. Su video generó todo tipo de comentarios entre los internautas.

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¿Qué cambio de look se realizó Melissa Gate?

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Melissa reveló el cambio de look que se habría realizado en su cabello. Aunque los internutas afirman que es común notar pequeñas diferencias en su aspecto, resaltan que este fue totalmente inesperado y notorio.

¿Qué cambio de look se realizó Melissa Gate?
Melissa Gate con su nuevo cambio de look / (Foto del Canal RCN)

Gate reveló que decidió hacerse un capúl, término usado para referirse al mechón de cabello que cae sobre la frente. Este corte también es reconocido como flequillo, fleco o cortinilla.

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¿Qué dijo Melissa Gate tras aparecer con su cambio de look?

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido compartió un mensaje que generó múltiples comentarios entre los internautas. Mientras se grababa y presumía su cambio, Melissa dio a entender que el resultado habría sido "producto de sus propios inventos".

Repite conmigo: no debo cortarme el capúl yo sola

Posteriormente, apareció interpretando un par de canciones mientras se reía y hacía diferentes gestos con su cabello.

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¿Qué mensaje compartió Melissa Gate en sus redes sociales?

Melissa llamó la atención al hablar acerca de "sus rasgos tóxicos". A través de sus historias, la influencer compartió una fotografía en la que mostraba su mano con lo que, según internautas, sería un vendaje para bóxeo.

¿Qué mensaje compartió Melissa Gate en sus redes sociales?
Melissa Gate habla sobre sus rasgos tóxicos / (Foto del Canal RCN y Freepik)

A través de un texto, Gate reveló que su defecto es actuar con indiferencia ante algunas situaciones que suceden en su vida:

"Mi rasgo más tóxico es actuar como si nada me importara", afirmó.

Sus declaraciones generaron reacciones entre los internautas, quienes expresaron curiosidad por saber si Melissa Gate se refería a alguna situación específica y si se encontraba bien.

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