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Hija de Andrea Valdiri se viraliza en redes al revelar el exorbitante precio de uno de sus outfits

La hija de Andrea Valdiri, Isabella, se viralizó en redes tras revelar en una entrevista los precios exorbitantes de uno de sus outfits.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Hija de Andrea Valdiri causa sensación en redes al revelar los precios de uno de sus outfits
Hija de Andrea Valdiri causa sensación en redes al revelar los precios de uno de sus outfits. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Isabella Valdiri, hija de la reconocida influencer Andrea Valdiri, se ha viralizado en redes tras revelar en una entrevista los precios de unos de sus outfits.

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¿Cuánto cuesta un outfit de Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri?

Tras la lujosa fiesta de 15 años de Isabella Valdiri, celebrada el pasado 13 de marzo, en redes sociales comenzó a circular un video grabado meses antes, exactamente en diciembre, en el que la joven revela el precio de uno de los outfits que llevaba puesto.

Andrea Valdiri, influencer barranquillera
Andrea Valdiri celebró los 15 años de su hija Isabella por todo lo alto. (Foto: Canal RCN)

En el clip, que rápidamente se volvió viral, se ve a la hija de Andrea Valdiri mientras concede una breve entrevista en un centro comercial, donde un creador de contenido le pregunta por el costo de cada una de las prendas que luce.

Durante la conversación, la joven cuenta que sus zapatos tienen un valor de 800 dólares, es decir, cerca de 3 millones de pesos colombianos.

Luego añade que su pantalón de bota de campana le costó alrededor de 40 dólares, mientras que su top y el buzo que llevaba puesto están valorados entre 15 y 50 dólares.

Además, Isabella también menciona el precio de su cartera y de unas cadenas que llevaba como accesorios, y aprovecha para revelar cuál ha sido el capricho más costoso que se ha comprado hasta ahora.

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¿Cuál es el capricho más costoso que se ha comprado la hija de Andrea Valdiri?

Para sorpresa de muchos, Isabella aseguró que no suele comprar objetos demasiado costosos.

Sin embargo, terminó revelando que el regalo más caro que ha recibido fue un completo equipo gamer que, según explicó, estaría valorado en cerca de nueve millones de pesos.

Andrea Valdiri, influencer barranquillera en La casa de los famosos Colombia
La hija de Andrea Validiri se hizo viral en redes tras revelar en medio de una entrevista los precios exorbitantes de uno de sus outfits. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué le regaló Andrea Valdiri a su hija en sus 15 años?

Uno de los momentos más llamativos de la fiesta de 15 años de Isabella Valdiri fue el regalo que recibió durante la celebración organizada por su madre, Andrea Valdiri.

En medio del evento, la joven fue sorprendida con un automóvil nuevo que apareció como parte del show preparado para la noche.

Se trató de un Mini Cooper S Favoured 2025, un vehículo de alta gama cuyo valor superaría los 170 millones de pesos colombianos.

La sorpresa ocurrió frente a los invitados y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la fiesta en redes sociales.

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