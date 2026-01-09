Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto en el arte colombiano! Murió Beatriz González, una de las artistas más influyentes del país

Beatriz González falleció a los 93 años dejando una obra clave para comprender la memoria y la historia de Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Muere Beatriz González
Murió Beatriz González: así fue la vida y obra de la artista que marcó el arte colombiano. (Fotos: Freepik)

El arte colombiano está de luto tras conocerse la muerte de Beatriz González, una de las figuras más influyentes y reconocidas del panorama cultural del país.

¿Cuál fue el impacto de Beatriz González en el arte colombiano?

La artista falleció este viernes 9 de enero a los 93 años, luego de presentar un deterioro progresivo en su estado de salud, según confirmaron fuentes cercanas a su familia.

Nacida en Bucaramanga el 16 de noviembre de 1932, Beatriz González construyó una trayectoria que trascendió generaciones y estilos.

Su obra se caracterizó por una mirada crítica sobre la realidad nacional, abordando varios temas que marcaron la historia de Colombia.

A lo largo de su carrera, utilizó el arte como una forma de reflexión sobre el país y sus complicaciones sociales.

Murió Beatriz González: así fue la vida y obra de la artista que marcó el arte colombiano. (Foto: Freepik)

Desde mediados de la década de los sesenta, González encontró un lenguaje propio al reinterpretar imágenes tomadas de la prensa, fotografías oficiales y escenas de la vida pública.

Durante los años ochenta, su trabajo adquirió un tono más profundo al centrarse en el dolor colectivo, especialmente tras hechos como la toma del Palacio de Justicia, con piezas instalada en el Cementerio Central de Bogotá.

¿Cómo fue la trayectoria de Beatriz González más allá de la pintura?

Además de su labor como artista, Beatriz González se destacó como historiadora del arte, investigadora, crítica y curadora.

Su primera exposición tuvo lugar en 1964 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, y desde entonces su trabajo fue exhibido en importantes espacios culturales del país y del exterior.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, distintas instituciones culturales expresaron su pesar y resaltaron el valor de su legado.

Muere Beatriz González
Murió Beatriz González: así fue la vida y obra de la artista que marcó el arte colombiano. (Foto: Freepik)

La Fundación Gilberto Álzate Avendaño quien emitió un sentido mensaje en sus redes sociales: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de la maestra Beatriz González, una de las figuras fundamentales del arte colombiano contemporáneo. Su obra transformó la manera de mirar nuestra historia”.

Asimismo, El Museo de Arte Moderno de Medellín también confirmó la noticia con un emotivo mensaje: "Una de las fundadoras del MAMM y figura central en la construcción de la modernidad crítica en América Latina".

 

