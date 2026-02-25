Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido influencer revela que quiere cambiar su orientación y ahora busca esposa e hijos

Un reconocido influencer sorprendió a sus seguidores al confesar que quiere cambiar su orientación y ahora sueña con una esposa e hijos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Reconocido influencer sorprende al revelar que se cansó de su orientación y busca esposa e hijos
El influencer generó debate en redes por su decisión de dejar su orientación y tener una esposa e hijos. (Fotos: Freepik)

Un reconocido influencer ha dejado anonadados a sus fans al revelar que se cansó de su orientación y que busca ahora organizar su vida con una esposa e hijos.

¿Quién es el reconocido influencer que se cansó de su orientación y busca una esposa e hijos?

Las redes sociales han estallado en las últimas horas con el anuncio que ha realizado el influencer ucraniano-estadounidense Nikocado Avocado desde su cuenta de Facebook.

Influencer sorprende al revelar que se cansó de su orientación y busca esposa e hijos
Nikocado Avocado sorprendió a sus seguidores con decisión de dejar su orientación y formalizar una familia. (Foto: Freepik)

Pues por medio de una publicación donde presume cómo su cuerpo sigue generando cambios, tras haber sido obeso, reveló que deseaba organizar su vida con una esposa e hijos, enfatizando que su vida como g4! fue divertida.

Ser g4! fue divertido. Pero ahora tengo 35 años. Es hora de una esposa e hijos", escribió.

Rápidamente, su mensaje generó una ola de debate entre algunos usuarios, quienes acudieron en medio de los comentarios para cuestionar su decisión.

¿Cómo reaccionaron en redes a la decisión de Nikocado Avocado de dejar su orientación por buscar una esposa e hijos?

Como era de esperarse, varios internautas acudieron a la sección de comentarios de la publicación que compartió el hombre para reaccionar a su decisión. Algunos lo hicieron en tono de burla, insinuando que su postura sería solo una etapa pasajera.

Sin embargo, no todas las opiniones fueron negativas. Otros usuarios salieron en su defensa y aseguraron que, si él deseaba hacer un cambio en su vida, se trataba de un asunto estrictamente personal sobre el que nadie más debería opinar.

Influencer Nikocado Avocado maniesta que quiera esposa e hijos
El influencer Nikocado Avocado generó revuelo en redes con su decisión de buscar esposa e hijos. (Foto: Freepik)

¿Quién es Nikocado Avocado?

Nikocado Avocado es el seudónimo de Nicholas Perry, un creador digital que alcanzó fama mundial gracias a sus videos de mukbang, en los que consume grandes cantidades de comida frente a la cámara mientras interactúa con su audiencia.

Inició su presencia en YouTube en 2014 con contenido relacionado con el estilo de vida y el veganismo, pero tiempo después dio un giro radical a su propuesta, apostando por un formato más llamativo y polémico que lo llevó a acumular millones de seguidores.

En 2024 volvió a ser tendencia tras mostrar una notable pérdida de peso, asegurando que parte de su trayectoria digital había sido un experimento cuidadosamente planeado, lo que reavivó el debate sobre su personaje y estrategia en internet.

