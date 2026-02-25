Muere a los 43 años famosa exestrella de reconocido reality

Una reconocida exestrella de reality falleció a los 43 años, según confirmó su familia a medios estadounidenses.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado en el que sus seres queridos pidieron respeto y privacidad en medio del difícil momento que atraviesan.

El mensaje fue compartido inicialmente el lunes 23 de febrero. Aunque el anuncio se hizo público ese día, se informó que el deceso ocurrió el pasado 17 de febrero. La noticia generó reacciones entre seguidores y colegas del medio.

La extrella falleció el 17 de febrero, pero la noticia fue compartida el 23 de febrero. (Foto FreePik)

¿Quién era la exestrella de reality que falleció?

Se trata de Francine “Naoko” Beppu, quien participó en el reality The Real L Word. Su familia confirmó el fallecimiento y compartió un mensaje en el que resaltaron el impacto que tuvo en quienes la rodeaban.

“Es con gran pesar que compartimos el fallecimiento de nuestra amada Francine ‘Naoko’ Beppu. La avalancha de cuidado y preocupación de sus amigos y colegas es un testimonio del tremendo impacto que tuvo en todos a su alrededor”, expresó una fuente a la revista People.

Además, agradecieron las muestras de apoyo y solicitaron espacio para afrontar el duelo.

“Apreciamos los muchos gestos de amor hacia Francine y amablemente pedimos privacidad y tiempo mientras navegamos por esta pérdida inimaginable y honramos su memoria”, señalaron.

Beppu alcanzó notoriedad tras formar parte de The Real L Word, programa que se estrenó en junio de 2010 y se emitió durante tres temporadas. El reality seguía la vida de mujeres lesbianas en ciudades como Los Ángeles y Nueva York, mostrando aspectos personales y profesionales.

Originaria de Hawái, años después de su paso por la televisión habló sobre su carrera y su trabajo como vicepresidenta de marketing integrado en NMG Network, empresa enfocada en programación LGBTQ+ para viajeros.

En una entrevista en 2023 mencionó que su interés por el entretenimiento estaba ligado a su madre, quien fue actriz y cantante en Japón durante los años 60.

¿Cuál fue la causa de muerte de Francine Beppu?

Hasta el momento, la familia no ha revelado la causa del fallecimiento.

En el comunicado difundido a la prensa no se detallaron las circunstancias, y sus allegados no han ofrecido información adicional al respecto.