Luisa Fernanda W habla sin filtros sobre los procedimientos estéticos que tiene

Luisa Fernanda W respondió preguntas sobre sus procedimientos estéticos y negó procedimientos en su abdomen.

Claudia Jaramillo Martínez
Luisa Fernanda W habla sin filtros sobre los procedimientos estéticos que tiene. (Foto IA) (Foto Canal RCN)

Luisa Fernanda W abrió una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales y habló sin rodeos sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado a lo largo de los años.

La creadora de contenido respondió inquietudes relacionadas con su apariencia física, especialmente sobre posibles operaciones.

Una de las preguntas fue directa: si alguna vez se había operado el abdomen. Ante esto, Luisa aclaró que sí tiene cirugías estéticas, pero que ninguna corresponde a una lip0succión ni a procedimientos en esa zona de su figura.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre sus operaciones?

La influenciadora confirmó que se ha realizado procedimientos cosméticos, específicamente en la nariz y en los sen0s. Según explicó, la rinoplastia se la practicó hace aproximadamente 11 años.

En cuanto a los sen0s, detalló que se ha sometido a procedimientos en dos ocasiones. La primera intervención fue hace varios años, y posteriormente decidió cambiarse las prótesis hace cuatro años. Dejó claro que estos han sido los únicos procedimientos quirúrgicos que se ha realizado.

Sobre el abdomen, fue enfática en señalar que no se ha hecho ningún tipo de operación. En varias oportunidades ha compartido en sus redes sociales su rutina de ejercicio y hábitos de entrenamiento, mostrando el proceso físico que ha seguido para mantener su figura.

Según ha documentado, los resultados que se observan actualmente corresponden a disciplina y constancia en el gimnasio.

Luisa Fernanda W reveló sus procedimientos en la cara.
Luisa Fernanda W reveló sus procedimientos en la cara. (Foto Canal RCN)

¿Qué más respondió Luisa en sus historias?

Durante la misma dinámica, Luisa también habló sobre su cabello. Explicó que actualmente lo lleva corto por decisión propia y no por daño capilar. Aseguró que su pelo está abundante y brillante, aunque recientemente se lo pintó de un tono más claro.

Indicó que mantiene las puntas sanas y que el cambio de color responde a una decisión de renovar su imagen. Comentó que, aunque el cabello largo y oscuro le parece atractivo, optó por un estilo diferente para refrescar su apariencia.

Además, reconoció que en el pasado su cabello no tenía el aspecto saludable que luce ahora, pero afirmó que ha trabajado en su cuidado para lograr el resultado actual.

Luisa Fernanda W habló sobre el proceso de su pelo.
Luisa Fernanda W habló sobre el proceso de su pelo. (Foto Canal RCN)
