Melissa Gate rompió el silencio y mandó mensaje a los desleales; esto dijo la influenciadora

Melissa Gate lanzó un contundente mensaje para las personas que hablaron mal de ella durante y después de su paso por La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate habla de los amigos falsos y las traiciones. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Qué mensaje le dejó Melissa Gate a los que hablan mal de ella?

La exparticipante habló sobre las amistades que se forman después de tener conflictos, y fue clara al afirmar que esas personas jamás pueden ser amigos reales.

Según su visión, no se puede sanar al lado de quienes te lastimaron. La creadora de contenido expresó que solo mantiene comunicación con quienes fueron leales desde el principio y que no han usado su voz para manchar su nombre.

Además, aconsejó a sus seguidores no perdonar a quienes los hieren, pues considera que las personas son conscientes de sus actos.

¿Por qué está Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 3?

Por esta semana, Melissa está de visita en la casa más famosa del país. La finalista del reality regresó como invitada del Jefe para liderar una serie de dinámicas especiales.

Con su estilo característico, ha puesto a los famosos a realizar encantamientos que incluyen actuar como gallinas, bailar sin descanso, permanecer en modo estatua por largos periodos, o estar amarrados de las manos y depender de sus compañeros.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

Estas pruebas han generado momentos divertidos y de resistencia, ya que algunas actividades pueden extenderse hasta por un día completo.

Además de los encantamientos, Melissa presidirá el juicio de la jornada, una dinámica en la que los habitantes tendrán la oportunidad de hacerse acusaciones de manera directa y argumentar sus razones frente a todos.

La influenciadora será la encargada de impartir orden y justicia en esta actividad, lo que añade tensión y expectativa entre los participantes.

Su presencia ha generado emociones encontradas: algunos se han mostrado felices de verla, mientras otros han manifestado incomodidad por su regreso.

Artículos relacionados La Segura Ignacio Baladán y La Segura estrenan casa y Lucca enternece explorando con curiosidad cada espacio

Valentino Lázaro y Melissa protagonizaron un tenso enfrentamiento en el que se dijeron de todo.

Ambos aprovecharon el momento para lanzarse señalamientos sobre las diferencias que tuvieron antes de entrar a la competencia, dejando claro que las tensiones aún no se han disipado.

Por otra parte, hoy es la gala de nominación, donde se conocerá la placa parcial y a los famosos que estarán en riesgo de abandonar el juego. Alejandro Estrada ya está nominado por decisión de Nicolás Arrieta, reciente eliminado del reality.