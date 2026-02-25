Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate rompió el silencio y mandó mensaje a los desleales; esto dijo la influenciadora

Melissa Gate habló sobre la lealtad y dejó un mensaje que sorprendió al recordar lo vivido en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Melissa Gate le deja contundente mensaje.
Melissa Gate le deja contundente mensaje a sus detractores. (Foto Canal RCN)

Melissa Gate lanzó un contundente mensaje para las personas que hablaron mal de ella durante y después de su paso por La casa de los famosos Colombia.

Melissa Gate habla de los amigos falsos.
Melissa Gate habla de los amigos falsos y las traiciones. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué mensaje le dejó Melissa Gate a los que hablan mal de ella?

La exparticipante habló sobre las amistades que se forman después de tener conflictos, y fue clara al afirmar que esas personas jamás pueden ser amigos reales.

Según su visión, no se puede sanar al lado de quienes te lastimaron. La creadora de contenido expresó que solo mantiene comunicación con quienes fueron leales desde el principio y que no han usado su voz para manchar su nombre.

Además, aconsejó a sus seguidores no perdonar a quienes los hieren, pues considera que las personas son conscientes de sus actos.

¿Por qué está Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 3?

Por esta semana, Melissa está de visita en la casa más famosa del país. La finalista del reality regresó como invitada del Jefe para liderar una serie de dinámicas especiales.

Con su estilo característico, ha puesto a los famosos a realizar encantamientos que incluyen actuar como gallinas, bailar sin descanso, permanecer en modo estatua por largos periodos, o estar amarrados de las manos y depender de sus compañeros.

Artículos relacionados

Estas pruebas han generado momentos divertidos y de resistencia, ya que algunas actividades pueden extenderse hasta por un día completo.

Además de los encantamientos, Melissa presidirá el juicio de la jornada, una dinámica en la que los habitantes tendrán la oportunidad de hacerse acusaciones de manera directa y argumentar sus razones frente a todos.

La influenciadora será la encargada de impartir orden y justicia en esta actividad, lo que añade tensión y expectativa entre los participantes.

Su presencia ha generado emociones encontradas: algunos se han mostrado felices de verla, mientras otros han manifestado incomodidad por su regreso.

Artículos relacionados

Valentino Lázaro y Melissa protagonizaron un tenso enfrentamiento en el que se dijeron de todo.

Ambos aprovecharon el momento para lanzarse señalamientos sobre las diferencias que tuvieron antes de entrar a la competencia, dejando claro que las tensiones aún no se han disipado.

Por otra parte, hoy es la gala de nominación, donde se conocerá la placa parcial y a los famosos que estarán en riesgo de abandonar el juego. Alejandro Estrada ya está nominado por decisión de Nicolás Arrieta, reciente eliminado del reality.

Melissa está encantando.
Melissa está encantando a los participantes de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paulina Vega rompe el silencio tras críticas por borrar el título de “Miss Universo” de sus redes Viral

Paulina Vega rompe el silencio tras críticas por borrar el título de “Miss Universo” de sus redes

Paulina Vega explicó por qué eliminó el título de Miss Universo de su biografía y respondió a las críticas en redes sociales.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera recibió dura acusación por la diferencia de edad con Jenny López: así reaccionó

El cantante Jhonny Rivera expuso el cruel comentario que recibió y aclaró cómo conoció a Jenny López, su esposa.

Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta habló sin filtros sobre su abstinencia en La casa de los famosos: "me dio duro"

Nicolás Arrieta no se guardó nada y, fiel a su estilo directo, se refirió a este tema que tanto interés causó en el público.

Lo más superlike

Reconocido influencer sorprende al revelar que se cansó de su orientación y busca esposa e hijos Influencers

Reconocido influencer revela que quiere cambiar su orientación y ahora busca esposa e hijos

Un reconocido influencer sorprendió a sus seguidores al confesar que quiere cambiar su orientación y ahora sueña con una esposa e hijos.

Canal RCN celebra sus 5 millones. Talento nacional

Canal RCN celebra un importante logro que marca su historia, ¿de qué se trata?

Blessd lanzó mensaje de desamor en medio de rumores de ruptura con Manuela QM Blessd

Blessd compartió curioso video tras rumores de ruptura: “fue suficiente para ti un rumor"

Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija: “Mi distancia no es abandono”

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable? Salud

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable?