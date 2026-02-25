Nicolás Arrieta habló sin filtros sobre su abstinencia en La casa de los famosos: "me dio duro"

E

l pasado domingo 22 de febrero, el público de La casa de los famosos Colombia tomó una decisión, Nicolás Arrietase convirtió el siguiente en abandonar para siempre la competencia.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre su abstinencia al interior de La casa de los famosos Colombia?

Uno de los temas que, muy seguramente ha sido motivo de interés a lo largo de su participación en el reality de convivencia, fue la abstinencia, situación que él mismo abordó en una reciente entrevista que concedió para las redes oficiales de Canal RCN, un espacio en el que habló sin filtros sobre cómo fue para él manejarlo al interior de la casa.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

"Durante la casa, nunca entré en un cuadro de abstinencia, porque las conversaciones, los juegos, me sorprendió todo la verdad... wow, esto es muy cool", señaló el influencer haciendo énfasis en que justamente la dinámica del juego le permitió mantenerse distraído y alejado de este problema.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W reveló la verdadera razón por la que Pipe Bueno no asistió a la boda de Jhonny Rivera

Sin embargo, durante la conversación, aseguró que días antes de su salida, si vivió un episodio que lo hizo sentir muy mal y que tuvo lugar durante la actividad en la que los participantes simularon ser vampiros y el estuvo al interior de una ataúd.

Nicolás Arrieta habló de su proceso al interior de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

"El día de la ataúd de si me dio duro porque todos me dejaron tirado, sobre todo los de mi cuarto y yo siempre estuve presente para los demás, me sentí triste, sin embargo así es esto", afirmó.

¿Cómo manejó Nicolás Arrieta la abstinencia en La casa de los famosos Colombia? Esto dijo el exparticipante

De acuerdo con el creador de contenido, hoy, luego de varias semanas de encierro y de regreso a la realidad, aseguró sentirse tranquilo por cómo ha logrado mantenerse alejado de sus ad1cci0nes.

"Hoy es una victoria para mí porque estoy perfecto, porque en el hotel no dije voy a llamar, yo encuentro siempre la forma de tener lo que quiero y esta vez dije, estoy tranquilo, estoy relajado, me tomé una sodita y me comí un sandwich", declaró.

Esto dijo Nicolás Arrieta sobre la abstinencia en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Tras su salida, manifestó estar alegre porque es consciente de que para él cada día se trata de una lucha y un logro, además de mencionar que más allá de tener una "reca1da", lo importante es saber levantarse.