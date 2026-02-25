Jenny López revela que casi le quitan a Jhonny Rivera antes de la boda y expone a la responsable en redes

La boda de Jenny López y Jhonny Rivera se celebró con total éxito; sin embargo, días antes del esperado evento, la joven sorprendió a sus seguidores al revelar en redes sociales que estuvo a punto de perder al cantante por una inesperada razón que no dudó en contar públicamente.

¿Qué contó Jenny López sobre quién casi le quita a Jhonny Rivera?

Por medio de su cuenta de TikTok, donde suma más de un millón de seguidores, la joven mujer grabó el inesperado momento en que vio a Jhonny Rivera muy cariñoso con la que menos esperaba.

Jenny López expusó en redes a la responsable que casi le quita a Jhonny Rivera. (Foto: Canal RCN)

En el video que compartió días antes de su boda con el intérprete de 'El Intenso', se observa que el artista de 52 años está recostado en su cama y junto a él se encuentra, muy atenta a que nadie lo toque, su perrita salchicha.

Las roba maridos vienen ya en diferentes razas, ¿cómo la ven?", escribió.

El divertido momento desató risas entre sus seguidores, pues en el video se observa cómo Jenny intenta tocar a Jhonny, mientras la perrita interviene lanzando mordiscos bruscos, protagonizando una escena tan inesperada como graciosa.

¿Cómo reaccionaron las redes al momento en que Jenny López contó quién casi le quita a Jhonny Rivera?

Varios usuarios no dudaron en comentar el gracioso episodio, dejándole saber a Jenny que era conveniente que no se involucrara en esa relación entre el cantante y la can.

Otros, en cambio, compararon la situación con dos famosas celebridades y cantantes, lo que abrió un fuerte debate entre los comentarios.

Jenny la traición viene de quien menos uno lo imagina", "Y quién no se enamora de Jhonny? Le doy toda la razón a esa salchichita" y "Qué ternurita, Jenny tiene una hermosa rival", fueron algunos de los mensajes que dejaron.

Usuarios en redes defendieron la relación de Jhonny Rivera con la perrita salchicha. (Foto: Canal RCN)

¿Cuándo se casaron Jenny López y Jhonny Rivera?

Contra todo pronóstico y después de esta jocosa rivalidad, Jenny López y Jhonny Rivera se casaron el pasado domingo 22 de febrero en el corregimiento de Arabia, Risaralda.

Al evento asistieron reconocidas figuras de la música popular como Arelys Henao, Jhon Alex Castaño, Alzate y Francy.

También dijeron presente creadores de contenido y personalidades digitales como Yeferson Cossio, Carolina Gómez, Dani Duke y La Liendra, entre otros invitados destacados.