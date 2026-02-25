Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Muere reconocida actriz de icónica serie tras luchar cinco años con una enfermedad

La actriz que brilló en una popular serie de los años 50 murió a los 80 años tras una batalla de cinco años contra una enfermedad.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La industria del entretenimiento despide a una de las figuras infantiles más recordadas de la televisión estadounidense.

La noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales, donde informaron que murió el 24 de febrero tras enfrentar una enfermedad durante varios años. Tenía 80 años.

Su hijo Matthew dio a conocer el fallecimiento con un mensaje en el que expresó el dolor que atraviesa la familia.

¿Quién era la actriz que falleció?

Lauren Chapin fue una actriz estadounidense que alcanzó la fama siendo niña gracias a su papel de Kathy “Kitten” Anderson en la sitcom Father Knows Best, una de las comedias familiares más populares de la década de 1950.

Tenía apenas nueve años cuando fue elegida para interpretar a la hija menor de la familia Anderson. Su personaje se convirtió en uno de los más queridos del programa, que se mantuvo al aire durante seis temporadas entre 1954 y 1960.

Durante su etapa como actriz infantil ganó en cinco ocasiones el premio Jr. Emmy como mejor actriz juvenil. Antes de ese éxito, había tenido pequeñas participaciones sin crédito en la película A Star Is Born y en series antológicas como Lux Video Theatre.

¿Cuál fue la causa de muerte de Lauren Chapin?

Según informó su hijo, Chapin falleció tras una batalla de cinco años contra el cáncer. La familia no detalló públicamente el tipo específico de la enfermedad ni mayores aspectos médicos, pero confirmó que su deceso estuvo relacionado con esa condición.

“Después de una larga y dura batalla durante los últimos cinco años, ha llegado el momento. Mi madre falleció esta noche tras su lucha contra el cáncer. No tengo palabras ahora mismo”, escribió, pidiendo oraciones y apoyo para sus seres queridos.

¿En qué producciones participó Lauren Chapin?

Aunque su papel más emblemático fue en Father Knows Best, Chapin también participó en especiales de reunión del programa en 1977. Años después regresó a la pantalla con apariciones en la serie infantil de PBS School Bus Diaries entre 2016 y 2017.

Fuera de la actuación, su vida estuvo marcada por múltiples desafíos personales que ella misma relató en entrevistas y en su autobiografía publicada en 1989.

Con el tiempo, superó problemas de adicción y se dedicó a dar conferencias motivacionales, además de trabajar como representante de talentos y colaborar en iniciativas para proteger a actores infantiles.

