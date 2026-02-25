Paulina Vega rompe el silencio tras críticas por borrar el título de “Miss Universo” de sus redes

En medio de una etapa más reservada de su vida, Paulina Vega volvió a ser tema de conversación en redes sociales.

La exreina, que actualmente lleva un perfil más discreto y comparte reflexiones personales con sus seguidores, respondió a quienes la cuestionaron por eliminar de su biografía el título de Miss Universo.

Ahora, enfocada en su faceta como madre y en una vida más tranquila, la barranquillera explicó las razones detrás de esa decisión, que generó debate entre sus seguidores.

¿Cuándo fue Paulina Vega Miss Universo?

Paulina Vega representó a Colombia en la edición 63 del certamen Miss Universo 2014, cuya gala final se realizó el 25 de enero de 2015 en Doral, Florida. Compitió junto a 87 candidatas y fue una de las favoritas durante toda la competencia, logrando finalmente la corona.

Su triunfo marcó un hito para el país, ya que se convirtió en la segunda colombiana en ganar el certamen, más de cinco décadas después de Luz Marina Zuluaga.

¿Qué dijo Paulina Vega tras eliminar el título de Miss Universo de sus redes?

Ante las críticas, Paulina aclaró que la decisión no estuvo relacionada con ingratitud ni con restarle importancia al logro.

Explicó que retiró esa referencia de su biografía un día después de entregar la corona y que siempre ha reconocido que ese título le abrió puertas y le permitió vivir experiencias determinantes en su vida personal y profesional.

Sin embargo, señaló que su decisión estuvo ligada al manejo del ego y a la necesidad de no atar su identidad a un reconocimiento externo. Según explicó, quiso evitar que ese logro se convirtiera en el eje central de su valor como persona.

“Fue más un tema de manejo de ego… De no atar mi valor plenamente a ese título, y como la buena Paulina que conocen no me enfoco mucho lo que digan los demás, más que lo que dice mi corazón. Y mi corazón me dijo que no me creyera la fama, la atención, los halagos y demás”, compartió

También aseguró que fue un acto simbólico para recordarse que su esencia no depende de una competencia ni de la fama. Subrayó que no quería “creerse” los halagos ni la atención, y que buscaba soltar algo tan importante para que no se transformara en una obsesión.

Paulina añadió que comparte esta reflexión especialmente pensando en las niñas y mujeres que la siguen y sueñan con el modelaje o los reinados. Reconoció que en su caso no creció con el sueño de ser Miss Universo, aunque cuando se dio la oportunidad asumió el compromiso de representar al país con total determinación.

Finalmente, afirmó que quitar ese título de su perfil fue un regalo personal: una forma de recordarse que el valor propio es interno y no depende de etiquetas ni reconocimientos públicos.