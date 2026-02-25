Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paulina Vega rompe el silencio tras críticas por borrar el título de “Miss Universo” de sus redes

Paulina Vega explicó por qué eliminó el título de Miss Universo de su biografía y respondió a las críticas en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Paulina Vega rompe el silencio tras críticas por borrar el título de “Miss Universo” de sus redes
Paulina Vega rompe el silencio tras críticas por borrar el título de “Miss Universo” de sus redes. (Foto IA) (Foto Paras Griffin / AFP)

En medio de una etapa más reservada de su vida, Paulina Vega volvió a ser tema de conversación en redes sociales.

Artículos relacionados

La exreina, que actualmente lleva un perfil más discreto y comparte reflexiones personales con sus seguidores, respondió a quienes la cuestionaron por eliminar de su biografía el título de Miss Universo.

Ahora, enfocada en su faceta como madre y en una vida más tranquila, la barranquillera explicó las razones detrás de esa decisión, que generó debate entre sus seguidores.

¿Cuándo fue Paulina Vega Miss Universo?

Paulina Vega representó a Colombia en la edición 63 del certamen Miss Universo 2014, cuya gala final se realizó el 25 de enero de 2015 en Doral, Florida. Compitió junto a 87 candidatas y fue una de las favoritas durante toda la competencia, logrando finalmente la corona.

Su triunfo marcó un hito para el país, ya que se convirtió en la segunda colombiana en ganar el certamen, más de cinco décadas después de Luz Marina Zuluaga.

Paulina Vega fue la Miss Universe de 2014.
Paulina Vega fue la Miss Universe de 2014. (Foto Larry Busacca / AFP)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Paulina Vega tras eliminar el título de Miss Universo de sus redes?

Ante las críticas, Paulina aclaró que la decisión no estuvo relacionada con ingratitud ni con restarle importancia al logro.

Explicó que retiró esa referencia de su biografía un día después de entregar la corona y que siempre ha reconocido que ese título le abrió puertas y le permitió vivir experiencias determinantes en su vida personal y profesional.

Sin embargo, señaló que su decisión estuvo ligada al manejo del ego y a la necesidad de no atar su identidad a un reconocimiento externo. Según explicó, quiso evitar que ese logro se convirtiera en el eje central de su valor como persona.

“Fue más un tema de manejo de ego… De no atar mi valor plenamente a ese título, y como la buena Paulina que conocen no me enfoco mucho lo que digan los demás, más que lo que dice mi corazón. Y mi corazón me dijo que no me creyera la fama, la atención, los halagos y demás”, compartió

Paulina Vega responde a cuestionamientos por retirar su título de Miss Universo
Paulina Vega responde a cuestionamientos por retirar su título de Miss Universo. (Foto Arturo Holmes / AFP)

Artículos relacionados

También aseguró que fue un acto simbólico para recordarse que su esencia no depende de una competencia ni de la fama. Subrayó que no quería “creerse” los halagos ni la atención, y que buscaba soltar algo tan importante para que no se transformara en una obsesión.

Paulina añadió que comparte esta reflexión especialmente pensando en las niñas y mujeres que la siguen y sueñan con el modelaje o los reinados. Reconoció que en su caso no creció con el sueño de ser Miss Universo, aunque cuando se dio la oportunidad asumió el compromiso de representar al país con total determinación.

Finalmente, afirmó que quitar ese título de su perfil fue un regalo personal: una forma de recordarse que el valor propio es interno y no depende de etiquetas ni reconocimientos públicos.

“Esa decisión de quitar el Miss Universo de mi biografía fue un regalo para mi, un acto simbólico, una manera de dejarme saber que no necesito nada externo para acordarme de mi valor, ese valor innato que todos tenemos”, finalizó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera recibió dura acusación por la diferencia de edad con Jenny López: así reaccionó

El cantante Jhonny Rivera expuso el cruel comentario que recibió y aclaró cómo conoció a Jenny López, su esposa.

Melissa Gate le deja contundente mensaje. Melissa Gate

Melissa Gate rompió el silencio y mandó mensaje a los desleales; esto dijo la influenciadora

Melissa Gate habló sobre la lealtad y dejó un mensaje que sorprendió al recordar lo vivido en La casa de los famosos Colombia.

Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta habló sin filtros sobre su abstinencia en La casa de los famosos: "me dio duro"

Nicolás Arrieta no se guardó nada y, fiel a su estilo directo, se refirió a este tema que tanto interés causó en el público.

Lo más superlike

Reconocido influencer sorprende al revelar que se cansó de su orientación y busca esposa e hijos Influencers

Reconocido influencer revela que quiere cambiar su orientación y ahora busca esposa e hijos

Un reconocido influencer sorprendió a sus seguidores al confesar que quiere cambiar su orientación y ahora sueña con una esposa e hijos.

Canal RCN celebra sus 5 millones. Talento nacional

Canal RCN celebra un importante logro que marca su historia, ¿de qué se trata?

Blessd lanzó mensaje de desamor en medio de rumores de ruptura con Manuela QM Blessd

Blessd compartió curioso video tras rumores de ruptura: “fue suficiente para ti un rumor"

Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija: “Mi distancia no es abandono”

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable? Salud

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable?