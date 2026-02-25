Jhonny Rivera recibió dura acusación por la diferencia de edad con Jenny López: así reaccionó

L

a reciente boda entre Jhonny Riveray Jenny López, sigue siendo tema de conversación en redes sociales, pues desde el pasado domingo cuando la pareja de artistas dijo 'Sí' frente al altar, ambos se han mostrado abiertos a responder todo tipo de curiosidades por parte de los internautas.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas que hizo el cantante de música popular en su cuenta de Instagram, muchos de sus seguidores se mostraron interesados en conocer detalles de lo que fue la celebración, así como los regalos que recibieron y otros temas relacionados con el matrimonio, sin embargo, uno de los internautas lanzó una pregunta que lo incomodó notablemente.

"¿No crees que es turb1o que la esperaste desde los 12 años hasta que fue mayor de edad?", dijo el usuario. Frente al interrogante, Rivera no solo aprovechó para desmentir tal afirmación, pues también aprovechó para aclarar cómo fue que conoció a la joven cantante.

"¿De donde saldrá esto? eso es falso completamente, Jenny dice, porque yo vagamente recuerdo, que cuando tenía 12 años fue a una emisora donde yo estaba y nos tomamos una foto, ella dice eso, para uno acordarse, con tantas fotos que se toma uno...", dijo el intérprete.

¿Qué respondió Jhonny Rivera tras ser cuestionado por su diferencia de edad con Jenny López?

Segundos después continuó relatando que, cuatro años después, ambos cantaron en un pueblo llamado La Independencia, en Cauca, es decir, cuando ya iba a cumplir los 16 años. "Cuando tenía 16 años e iba par 17, ahí empezó a trabajar conmigo", comentó.

Luego de explicar cómo fue que López terminó siendo parte de su equipo de trabajo, Jhonny no ocultó su molestia frente a este tipo de señalamientos, especialmente porque sabe que viene de personas malintencionadas.

"Pero esto es tan... me da una rabiecita, yo no me voy descomponer porque estoy muy feliz", aseguró.

Aunque no es la primera vez que la pareja es criticada por la diferencia de edad, los dos han dejado claro que, más allá de lo que tenga la gente por decir de su relación, lo más importante es que ambos tiene claro que el amor no tiene edad y, en su caso, es mucho más fuerte que el ruido que esto produce en los demás.