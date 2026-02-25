Melissa Gate sacudió la casa con fuerte comentario sobre infidelidad: "imagínense que los delaten"

La presencia de Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia, sigue dando de qué hablar al interior de la competencia, especialmente por su estilo directo para decir lo que piensa y poner a cada uno en su lugar.

¿Melissa Gate lanzó pulla a Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

En medio de una reciente conversación que la exparticipante sostuvo con los habitantes de esta tercera temporada, no dudó en referirse a un tema que ha causado revuelo afuera de la casa y es la infidelidad, por lo que no dudó en hacer varios comentarios que provocaron una ola de reacciones entre los internautas.

Y aunque el tema inicialmente era cuáles participantes dan la percepción de que leen frecuentemente, se terminó desviando luego de que Tebi Bernal le contara a Melissa que su esposa no fue al congelado, lo que llevó a que la antioqueña pusiera en duda su comportamiento en la casa, "quién sabe qué habrá hecho", señaló.

"Eso es lo malo de ser famoso, entrar a un reality y tener moza, después las mozas salen... los mozos y las mozas de ahora como son que no tienen respeto ni dignidad", señaló la finalista de la segunda temporada.

El comentario de Melissa Gate que causó revuelo en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Melissa Gate sobre la infidelidad al interior de La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con la creadora de contenido, hoy en día aquellas personas que se involucran con personas que están en una relación, escriben, presumen las conversaciones privadas y en general, dejan en evidencia que hubo una infidelidad.

"Imagínense ustedes que salgan y los mozos las delaten", comentó la exparticipante del reality de convivencia.

Como era de esperarse, los usuarios inundaron el video con cientos de comentarios en los que dieron su opinión sin filtro y aplaudieron que haya abordado este tema que tanta conversación ha generado entre los seguidores del programa.

"La mejor", " Dios mío amo a Melissa con sus indirectas que nosotros aquí afuera sabemos para quien", " Melissa es mucho voltaje, con ella hay emoción, a muchos nos da risa, a otros rabia", " La amo ella siempre será única, su majestad Melissa Gate", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Melissa Gate lanzó comentario sobre la infidelidad. Foto | Canal RCN.

Por ahora, el público se mantiene al tanto por conocer qué otras sorpresas traerá Melissa a la competencia, pues si algo ha demostrado, es que llegó para poner a temblar la casa.