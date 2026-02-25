Ignacio Baladán y La Segura estrenan casa y Lucca enternece explorando con curiosidad cada espacio

La Segura y su pareja Ignacio Baladán, comparten con orgullo los avances en el crecimiento de su pequeño hijo Lucca Baladán.

Lucca, hijo de La Segura, ya tiene 10 meses de vida. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Jhonny Rivera Boda de Jhonny Rivera generó revuelo tras imagen de un hombre igual a Yeison Jiménez | VIDEO

¿Cuántos meses tiene Lucca, hijo de La Segura e Ignacio Baladán?

Desde el nacimiento de Lucca, la pareja se ha dedicado sin falta, a mostrar la evolución de su hijo en sus primeros 10 meses de vida.

Lucca se ve mucho más despierto y atento a su entorno y eso se debe a que La Segura e Ignacio han fortalecido la capacidad sensorial de su hijo mediante actividades de acondicionamiento al entorno y con ejercicios que nutren su inteligencia, sentido común y motricidad.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció bebé de reconocida pareja de actores: así se confirmó con desgarradora confesión

¿La Segura e Ignacio Baladán están estrenando casa?

Los influenciadores compartieron que están estrenando casa, un proyecto que tenían desde hace un tiempo. Lucca se ha encargado de explorar cada rincón de ese sueño materializado.

Mediante su cuenta de Instagram, el chef uruguayo compartió la emoción de su hijo por descubrir los espacios de su nuevo hogar.

Además, la pareja también ha mostrado con alegría que Lucca está más receptivo al lenguaje y cada vez trata de comunicarse con mayor claridad.

Con solo diez meses, Lucca ha demostrado que es un niño muy sano, feliz y perspicaz.

La Segura ha manifestado que se siente plena en esta etapa, pues encontró en Ignacio un compañero amoroso y responsable.

Ambos han aprendido a equilibrar sus compromisos profesionales con la crianza, mostrando que la unión y el trabajo en equipo son esenciales para el bienestar de su hijo.

La nueva casa también representa un símbolo de estabilidad y de los sueños que poco a poco van cumpliendo juntos.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio encontró a su novia Carolina Gómez en una particular situación: "No entiendo nada"

Aunque ya están casados por lo civil, la pareja también planea llevar su amor al altar.

Sin embargo, han decidido esperar el momento adecuado, ya que actualmente concentran sus esfuerzos en la crianza de Lucca y en un proyecto que aún mantienen en reserva, pero que aseguran será clave para asegurar el futuro de su hijo.

La Segura ha resaltado que Ignacio ha sido un apoyo constante, impulsándola a crecer en todos los aspectos y a aceptarse tal como es.

La pareja se muestra feliz y agradecida por el camino recorrido, mientras Lucca continúa sorprendiendo con sus avances y llenando de alegría cada espacio de su nuevo hogar.