Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ignacio Baladán y La Segura estrenan casa y Lucca enternece explorando con curiosidad cada espacio

Ignacio Baladán y La Segura comparten la emoción de estrenar casa y ver a su hijo Lucca recorrer con alegría cada espacio.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Ignacio Baladán enternece las redes.
Ignacio Baladán enternece las redes junto a su hijo Lucca. (Foto Canal RCN)

La Segura y su pareja Ignacio Baladán, comparten con orgullo los avances en el crecimiento de su pequeño hijo Lucca Baladán.

Lucca, hijo de La Segura.
Lucca, hijo de La Segura, ya tiene 10 meses de vida. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuántos meses tiene Lucca, hijo de La Segura e Ignacio Baladán?

Desde el nacimiento de Lucca, la pareja se ha dedicado sin falta, a mostrar la evolución de su hijo en sus primeros 10 meses de vida.

Lucca se ve mucho más despierto y atento a su entorno y eso se debe a que La Segura e Ignacio han fortalecido la capacidad sensorial de su hijo mediante actividades de acondicionamiento al entorno y con ejercicios que nutren su inteligencia, sentido común y motricidad.

Artículos relacionados

¿La Segura e Ignacio Baladán están estrenando casa?

Los influenciadores compartieron que están estrenando casa, un proyecto que tenían desde hace un tiempo. Lucca se ha encargado de explorar cada rincón de ese sueño materializado.

Mediante su cuenta de Instagram, el chef uruguayo compartió la emoción de su hijo por descubrir los espacios de su nuevo hogar.

Además, la pareja también ha mostrado con alegría que Lucca está más receptivo al lenguaje y cada vez trata de comunicarse con mayor claridad.

Con solo diez meses, Lucca ha demostrado que es un niño muy sano, feliz y perspicaz.

La Segura ha manifestado que se siente plena en esta etapa, pues encontró en Ignacio un compañero amoroso y responsable.

Ambos han aprendido a equilibrar sus compromisos profesionales con la crianza, mostrando que la unión y el trabajo en equipo son esenciales para el bienestar de su hijo.

La nueva casa también representa un símbolo de estabilidad y de los sueños que poco a poco van cumpliendo juntos.

Artículos relacionados

Aunque ya están casados por lo civil, la pareja también planea llevar su amor al altar.

Sin embargo, han decidido esperar el momento adecuado, ya que actualmente concentran sus esfuerzos en la crianza de Lucca y en un proyecto que aún mantienen en reserva, pero que aseguran será clave para asegurar el futuro de su hijo.

La Segura ha resaltado que Ignacio ha sido un apoyo constante, impulsándola a crecer en todos los aspectos y a aceptarse tal como es.

La pareja se muestra feliz y agradecida por el camino recorrido, mientras Lucca continúa sorprendiendo con sus avances y llenando de alegría cada espacio de su nuevo hogar.

La Segura se siente muy plena.
La Segura se siente muy plena en este momento de su vida. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paulina Vega rompe el silencio tras críticas por borrar el título de “Miss Universo” de sus redes Viral

Paulina Vega rompe el silencio tras críticas por borrar el título de “Miss Universo” de sus redes

Paulina Vega explicó por qué eliminó el título de Miss Universo de su biografía y respondió a las críticas en redes sociales.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera recibió dura acusación por la diferencia de edad con Jenny López: así reaccionó

El cantante Jhonny Rivera expuso el cruel comentario que recibió y aclaró cómo conoció a Jenny López, su esposa.

Melissa Gate le deja contundente mensaje. Melissa Gate

Melissa Gate rompió el silencio y mandó mensaje a los desleales; esto dijo la influenciadora

Melissa Gate habló sobre la lealtad y dejó un mensaje que sorprendió al recordar lo vivido en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Reconocido influencer sorprende al revelar que se cansó de su orientación y busca esposa e hijos Influencers

Reconocido influencer revela que quiere cambiar su orientación y ahora busca esposa e hijos

Un reconocido influencer sorprendió a sus seguidores al confesar que quiere cambiar su orientación y ahora sueña con una esposa e hijos.

Canal RCN celebra sus 5 millones. Talento nacional

Canal RCN celebra un importante logro que marca su historia, ¿de qué se trata?

Blessd lanzó mensaje de desamor en medio de rumores de ruptura con Manuela QM Blessd

Blessd compartió curioso video tras rumores de ruptura: “fue suficiente para ti un rumor"

Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija: “Mi distancia no es abandono”

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable? Salud

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable?