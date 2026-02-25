Foo Fighters anuncia nuevo tema "Your Favorite Toy" y, con él, su próxima gira mundial

Una vez más el rock alternativo se tomará los escenarios del mundo; esta vez, la banda estadounidense, Foo Fighters, anuncia su gira, en la que visitará varios países de Europa y Norteamérica.

¿Por qué Foo Fighters duró un tiempo sin presentarse en grandes escenarios?

Foo Fighters ha sido una banda que se ha mantenido unida a pesar de múltiples situaciones desafortunadas; entre ellas, el fallecimiento de su ex baterista, Taylor Hawkins, en Bogotá, Colombia, justo antes del Festival Estéreo Picnic 2022.

Debido a ello, en septiembre del 2025 decidieron regresar a los escenarios de algunos clubes en Estados Unidos, para presentar a su nuevo baterista, Ilan Rubin, quien los acompañó también en los conciertos posteriores de la banda en el continente asiático.

Dave Ghrol anuncia las fechas de la gira mundial de Foo Fighters (AFP/Amy Sussman/Freepik)

¿Qué dijo Dave Grohl, el vocalista de Foo Fighters, acerca de una gira mundial en el 2026?

David Eric Grohl, más conocido como Dave Grohl, es un músico estadounidense de rock, quien hace parte de la reconocida banda, Foo Fighters. Fue Dave, quien, a través de un comunicado, sorprendió a sus fans, tras anunciar una gira mundial en el segundo semestre del 2026, agregándole unas emotivas palabras:

“Desde nuestro regreso al escenario en San Luis Obispo hace cinco semanas, hemos recordado por qué amamos y nos dedicamos eternamente a Foo Fighters”

La gira no fue la única sorpresa, los Foo presentaron un nuevo sencillo titulado "Asking For a Friend", una de las muchas canciones que presentarán en el álbum que anunciaron para principios del 2027.

¿Dónde se presentará Foo Fighters en su gira mundial 2026?

Como era de esperarse, Foo Fighters dará inicio al “Take Over Tour 2026” en Norteamérica, comenzando el 4 de agosto en el Rogers Stadium de Toronto, Canadá y concluyendo el 26 de septiembre en Las Vegas, California:

Seguido a ello, la banda llegará al continente europeo para también presentarse allí en ciudades como: Oslo, Munich, París, Liverpool (2 fechas), Berlín, Milán, Madrid, entre otros.

¿Quién acompañará a Foo Fighters en su gira mundial?

El telonero en todas las presentaciones de la gira de Foo Fighters será, nadie más y nadie menos que, Queens of the Stone Age, otra reconocida banda estadounidense.

La razón por la que eligieron a esta agrupación para la apertura de sus shows es, según Dave, porque comparte una relación amistosa cercana con Josh, el compositor principal de Queens of the Stone Age; a quien además admira:

“He compartido algunos de los momentos musicales más gratificantes de mi vida con mi querido amigo Josh (…) así que es con gran alegría que podemos compartir este nuevo capítulo juntos con sus todopoderosos Queens of the Stone Age.”

¿Cuál es la nueva canción de Foo Fighters?

"Your favorite toy" es el último lanzamiento de Foo Fighters, el cual fue publicado el pasado 19 de febrero del 2026 en todas las plataformas digitales como canción principal de su nuevo álbum que, según la banda, saldrá a la luz el próximo 24 de abril.