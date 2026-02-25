Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Foo Fighters anuncia nuevo tema "Your Favorite Toy" y, con él, su próxima gira mundial

La banda estadounidense, Foo Fighters, anunció su nueva gira mundial en el 2026; en la que se encuentran países de Europa y Norteamérica.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Foo Fighters anuncia su gira mundial en el 2026
Foo Fighters anuncia su gira mundial en el 2026 (AFP/Michael Loccisano)

Una vez más el rock alternativo se tomará los escenarios del mundo; esta vez, la banda estadounidense, Foo Fighters, anuncia su gira, en la que visitará varios países de Europa y Norteamérica.

Artículos relacionados

¿Por qué Foo Fighters duró un tiempo sin presentarse en grandes escenarios?

Foo Fighters ha sido una banda que se ha mantenido unida a pesar de múltiples situaciones desafortunadas; entre ellas, el fallecimiento de su ex baterista, Taylor Hawkins, en Bogotá, Colombia, justo antes del Festival Estéreo Picnic 2022.

Debido a ello, en septiembre del 2025 decidieron regresar a los escenarios de algunos clubes en Estados Unidos, para presentar a su nuevo baterista, Ilan Rubin, quien los acompañó también en los conciertos posteriores de la banda en el continente asiático.

Dave Ghrol anuncia las fechas de la gira mundial de Foo Fighters
Dave Ghrol anuncia las fechas de la gira mundial de Foo Fighters (AFP/Amy Sussman/Freepik)

¿Qué dijo Dave Grohl, el vocalista de Foo Fighters, acerca de una gira mundial en el 2026?

David Eric Grohl, más conocido como Dave Grohl, es un músico estadounidense de rock, quien hace parte de la reconocida banda, Foo Fighters. Fue Dave, quien, a través de un comunicado, sorprendió a sus fans, tras anunciar una gira mundial en el segundo semestre del 2026, agregándole unas emotivas palabras:

“Desde nuestro regreso al escenario en San Luis Obispo hace cinco semanas, hemos recordado por qué amamos y nos dedicamos eternamente a Foo Fighters”

La gira no fue la única sorpresa, los Foo presentaron un nuevo sencillo titulado "Asking For a Friend", una de las muchas canciones que presentarán en el álbum que anunciaron para principios del 2027.

¿Dónde se presentará Foo Fighters en su gira mundial 2026?

Como era de esperarse, Foo Fighters dará inicio al “Take Over Tour 2026” en Norteamérica, comenzando el 4 de agosto en el Rogers Stadium de Toronto, Canadá y concluyendo el 26 de septiembre en Las Vegas, California:

Seguido a ello, la banda llegará al continente europeo para también presentarse allí en ciudades como: Oslo, Munich, París, Liverpool (2 fechas), Berlín, Milán, Madrid, entre otros.

¿Quién acompañará a Foo Fighters en su gira mundial?

El telonero en todas las presentaciones de la gira de Foo Fighters será, nadie más y nadie menos que, Queens of the Stone Age, otra reconocida banda estadounidense.

Artículos relacionados

La razón por la que eligieron a esta agrupación para la apertura de sus shows es, según Dave, porque comparte una relación amistosa cercana con Josh, el compositor principal de Queens of the Stone Age; a quien además admira:

“He compartido algunos de los momentos musicales más gratificantes de mi vida con mi querido amigo Josh (…) así que es con gran alegría que podemos compartir este nuevo capítulo juntos con sus todopoderosos Queens of the Stone Age.”

¿Cuál es la nueva canción de Foo Fighters?

"Your favorite toy" es el último lanzamiento de Foo Fighters, el cual fue publicado el pasado 19 de febrero del 2026 en todas las plataformas digitales como canción principal de su nuevo álbum que, según la banda, saldrá a la luz el próximo 24 de abril.

 

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Blessd lanzó mensaje de desamor en medio de rumores de ruptura con Manuela QM Blessd

Blessd compartió curioso video tras rumores de ruptura: “fue suficiente para ti un rumor"

Blessd generó revuelo tras publicar video con mensaje de desamor en medio de rumores de ruptura.

Jhonny Rivera emocionó a sus fans al mostrarles los pasos prohibidos que realizó en su boda Jhonny Rivera

Jhonny Rivera causa sensación en redes por los pasos prohibidos que realizó en su boda

Jhonny Rivera compartió con sus seguidores los pasos prohibidos que realizó en su boda con Jenny López, causando sensación.

Shakira hará un concierto gratis en CDMX Shakira

Shakira anunció que hará un concierto gratis en México, ¿cuál es la razón?

Shakira sorprendió a sus fans mexicanos tras un video que compartió asegurando que haría un show totalmente gratis en CDMX

Lo más superlike

¡Cambio de fechas! cancelan dos puentes festivos en Colombia: esta la modificación del calendario 2026 Talento nacional

Cambio de fechas: cancelan dos puentes festivos en Colombia tras modificaciones del calendario

Se cancelan dos puentes festivos tras modificaciones en el calendario. Te contamos qué fechas se modifican.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera recibió dura acusación por la diferencia de edad con Jenny López: así reaccionó

El beso entre Mariana Zapata y Eidevin en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Eidevin organizó romántica serenata y terminó besando a Mariana Zapata en La casa de los famosos

Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija: “Mi distancia no es abandono”

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable? Salud

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable?