Shakira anunció que hará un concierto gratis en México, ¿cuál es la razón?

Shakira sorprendió a sus fans mexicanos tras un video que compartió asegurando que haría un show totalmente gratis en CDMX

Shakira hará un concierto gratis en CDMX
Shakira hará un concierto gratis en CDMX (AFP/JAIME SALDARRIAGA/FREEPIK)

Shakira, una de las cantantes colombianas más famosas del mundo, sorprendió a sus fans tras anunciar, en sus redes sociales, un concierto totalmente gratis en CDMX.

¿Por qué Shakira hará un concierto gratis en México?

La reconocida artista, Shakira, ha demostrado en múltiples ocasiones su agradecimiento hacia el público mexicano; por lo que, el pasado viernes 20 de febrero, a través de su cuenta de Instagram, anunció un concierto totalmente gratis para todo aquello que quiera asistir.

¿Cuándo y dónde será el concierto gratis de Shakira en México?

El concierto gratuito de Shakira en México se llevará a cabo el 01 de marzo del 2026 en el Zócalo (Plaza de la Constitución), en la Ciudad de México, a las 8:00 p.m.; además, la cantante también aseguró que estará transmitiendo el evento a través de todas sus canales oficiales, para que quienes no puedan asistir, no se pierdan el show.

Shakira anuncia un concierto gratis en el Zócalo, CDMX.
Shakira anuncia un concierto gratis en el Zócalo, CDMX. (AFP/Alfredo ESTRELLA)

¿Cuándo fue la última vez que Shakira cantó en el Zócalo, en México?

En el 2007, Shakira se presentó por última vez en el Zócalo; de hecho, fue un concierto histórico en la carrera de la artista, ya que reunió a 210.000 personas y además de ello, logró posicionar su concierto en uno de los shows gratuitos más recordados de México; por lo cual, en el video que publicó en sus redes sociales, Shakira no dudó en mencionarlo y recordarlo:

México lindo, ¿se acuerdan cuando canté para ustedes en el Zócalo? Quiero contarles que esa experiencia se va a repetir...

Ahora, 20 años después, la barranquillera volverá a pisar la Plaza de la Constitución, esta vez para cerrar con broche de oro su serie de conciertos en México.

¿Qué se espera del concierto gratis de Shakira en el Zócalo, México?

Shakira ya estableció un record en CDMX al realizar 12 conciertos con boletería agotada como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran World Tour”; sin embargo, existe también un ranking de aquellos artistas o bandas que han logrado el mayor número de asistentes en eventos realizados en el Zócalo, entre los que se encuentran:

  • Los Fabulosos Cadillacs - 300 mil personas
  • Grupo Firme - 280 mil personas
  • Paul McCartney - 230 mil personas

Actualmente, superar esas cifras es complicado; sin embargo, no hay nada imposible para la reina de la música latina.

