Jhonny Rivera impactó al revelar el lujoso regalo que recibió en su boda, ¿un caballo?

Jhonny Rivera reveló que recibió un lujoso regalo en su boda con Jenny López; aquí te contamos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jhonny Rivera revela que recibió un caballo de oro como regalo en su boda
Jhonny Rivera reveló el lujoso detalle que recibió en su boda. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López se convirtió en los últimos días en uno de los eventos más comentados en redes sociales.

Con el paso de las horas se han conocido nuevos detalles de la celebración, especialmente sobre los regalos que recibió la pareja tras darse el “sí” en el altar.

¿Qué le regalaron a Jhonny Rivera y Jenny López en su boda?

El pasado domingo 22 de febrero, los artistas contrajeron matrimonio en una ceremonia religiosa y posteriormente realizaron una celebración en una finca ubicada en el corregimiento de Arabia, en Pereira.

Desde entonces, han circulado varios videos y fotografías del evento, en los que se han podido observar algunos momentos de la ceremonia y la fiesta.

Días después del matrimonio, la pareja realizó una transmisión en vivo desde la que ahora es su nueva casa, donde comenzaron esta nueva etapa como esposos.

En el live, que reunió a más de 40 mil personas conectadas, respondieron preguntas frecuentes de los internautas, entre ellas detalles sobre los obsequios recibidos.

Jhonny Rivera revela que recibió un caballo de oro como regalo en su boda
Jhonny Rivera reveló el lujoso detalle que recibió en su boda. (Foto: Canal RCN)

Según contaron, fueron varios los regalos que les entregaron familiares y amigos. Sin embargo, uno en particular llamó la atención de quienes estaban conectados.

Jhonny Rivera reveló que recibieron un caballo como obsequio de bodas, lo que generó sorpresa inmediata entre los seguidores.

¿Por qué llamó la atención el regalo que recibió Jhonny Rivera en su boda?

Durante la transmisión, el cantante de música popular explicó que, aunque inicialmente mencionó que se trataba de un caballo, posteriormente aclaró que era un caballo decorativo.

Además, precisó que el objeto era de oro, detalle que despertó aún más comentarios entre los usuarios que seguían la transmisión en vivo.

En medio de la dinámica, también respondieron inquietudes relacionadas con el lugar en el que vivirán y otros aspectos de su nueva vida juntos.

Jhonny Rivera revela que recibió un caballo de oro como regalo en su boda
Jhonny Rivera reveló el lujoso detalle que recibió en su boda. (Foto: Canal RCN)

Además, Jhonny Rivera y Jenny López compartieron que sí harán la luna de miel, pero que esta se realizará después de la gira profesional que tienen planeada en Europa.

Tras cumplir con esos compromisos, se darán el tiempo para pasar un momento en pareja y disfrutar de algún lugar paradisíaco.

