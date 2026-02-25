Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeferson Cossio encontró a su novia Carolina Gómez en una particular situación: "No entiendo nada"

Yeferson Cossio encontró a su novia Carolina Gómez en una escena fuera de lo común dentro de un baño público.

El creador de contenido Yeferson Cossio y su novia Carolina Gómez desataron risas en sus seguidores al compartir una particular ocurrencia.

¿Cómo decidió secarse el cabello Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio?

Yeferson mostró a través de sus historias de Instagram la manera en que su novia Carolina decidió secarse el cabello.

En el clip se le puede ver a Cossio entrando a un baño para buscarla porque se estaba demorando y la encuentra con la cabeza debajo de los secadores automáticos de manos que son muy comunes en los sitios públicos.

El influenciador quedó desconcertado con lo que estaba viendo y quiso compartirlo con su comunidad digital asegurando que no entendía nada.

Carolina se dio cuenta que Yeferson la estaba grabando y le dijo que por favor no subiera eso entre risas.

“No entiendo nada”, escribió Yeferson Cossio en su publicación.

¿Yeferson Cossio y Carolina Gómez asistieron a la boda de Jhonny Rivera?

La pareja fue vista en la multitudinaria celebración de matrimonio del cantante Jhonny Rivera en un corregimiento de Pereira, Risaralda.

Ambos asistieron con vestimenta elegante y se convirtieron en una de las pocas celebridades presentes en el evento.

Cossio estuvo acompañado de su hermana y del también creador de contenido La Liendra.

Incluso protagonizó un curioso momento cuando su hermana lo regañó por servirse demasiada comida durante la fiesta.

La amistad entre Cossio y Rivera ha venido fortaleciéndose en los últimos años.

El cantante ha acompañado al influenciador en varias de sus actividades sociales, especialmente aquellas en las que Yeferson busca ayudar a cumplir sueños o entregar premios a personas de escasos recursos.

Hace unas semanas, la pareja anunció que sus planes de casarse están en pausa. Carolina explicó que no desean apresurar la organización de la ceremonia, pues quieren dedicarle tiempo y cuidado a cada detalle.

La joven dejó claro que no pretende delegar decisiones importantes a terceros, ya que sueña con un matrimonio pensado con calma.

Los seguidores, por su parte, esperan con altas expectativas un evento monumental y extravagante, fiel al estilo de Cossio.

Yeferson también ha compartido aspectos delicados de su salud. El influenciador ha sufrido dos recaídas debido a sus problemas cardíacos.

Aunque asegura que la falta de descanso por sus múltiples compromisos es la causa principal, muchos creen que sus constantes apariciones en fiestas contradicen esa versión.

El próximo 3 de marzo tendrá una nueva intervención en su corazón, razón por la cual sus seguidores esperan verlo más consciente y responsable con su recuperación.

