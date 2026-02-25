Nicolás Arrieta se quebró tras su salida de La casa de los famosos: “lo perdí todo”

Nicolás Arrieta, quien se convirtió en el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia, recientemente se quebró al hablar de lo que fue su participación en el reality de convivencia del Canal RCN.

¿Por qué Nicolás Arrieta se quebró tras hablar de su participación en La casa de los famosos Colombia?

En medio de una dinámica que hizo para redes sociales, el exparticipante abrió su corazón para hablar de lo que fue esta experiencia y, frente a las cámaras hablarse a sí mismo y dedicarse algunas palabras de aliento.

"Qué le digo al Nicolás... que nada que si se puede, que no pensé que esto fuera posible, que no pensé que pudiera lograr mantenerme", señaló haciendo referencia a una ocasión en la que salió de rehabilitación y lo primero que hizo fue darle rienda suelta a sus adicc1ones.

Sin embargo, comentó que, en esta oportunidad ni siquiera se le ha pasado por su cabeza, pues en realidad su prioridad está en otras cosas, como por ejemplo qué va a hacer de aquí en adelante porque no tiene trabajo, ni donde vivir.

¿Nicolás Arrieta lo perdió todo antes de entrar a La casa de los famosos Colombia? Esto dijo

Respecto a qué pasó con su vida antes de que decidiera ingresar a esta tercera temporada y fuera elegido por el público, el creador de contenido contó que perdió su apartamento, sus carros, sus motos, "lo perdí todo", aseguró.

Incluso, dio a conocer que, debido a las decisiones que ha tomado, perdió cosas y personas muy importantes en su vida, pues sin querer terminó haciéndoles mucho dañ0, por lo que, en parte, también aceptó la invitación del Canal RCN para demostrarles a sus seres queridos que existen las segundas oportunidades.

Nicolás Arrieta se quebró tras hablar de su paso por La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

"Le agradezco al Canal RCN por la segunda oportunidad, porque yo no hubiera creído en alguien como yo, nunca me hubiera invitado y espero que les haya gustado lo que hice", dijo Arrieta visiblemente conmovido.

Esto dijo Nicolás Arrieta sobre su experiencia en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Así mismo, el joven aprovechó el espacio para agradecerle a cada una de las personas que conectaron con él en el programa, a sus seguidores y a todos aquellos que se dieron la oportunidad de conocerlo en esta faceta en la que nunca antes lo había visto.