Jhonny Rivera confiesa el motivo por el que se vio obligado a dejar su finca: “Se me acabó la paz”

Jhonny Rivera volvió a ser tema de conversación luego de revelar públicamente una decisión personal relacionada con su lugar de residencia en Pereira. A través de historias publicadas en su cuenta de Instagram, el artista explicó qué lo llevó a alejarse de su finca, un espacio que durante años consideró especial.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera puso fin al misterio y mostró a Camilo Cifuentes: “yo afán sí tengo”, dijo

¿Por qué Jhonny Rivera decidió irse de su finca en Pereira?

El cantante explicó que su decisión estuvo relacionada con la pérdida de privacidad. Según contó, con frecuencia llegaban personas hasta su finca con la intención de conocerlo o de proponerle proyectos musicales.

El cantante aclaró que entiende esos sueños, pues él mismo tuvo referentes cuando iniciaba su carrera, pero señaló que las visitas se volvieron constantes y difíciles de manejar.

"Yo también soñé grabar con Darío Gómez, Luis Alberto Posada, Charrito, todos, pero no es presionado", destacó.

Jhonny Rivera decidió irse de su finca en Pereira / (Foto del Canal RCN)

Indicó que algunas personas no se retiraban del lugar hasta obtener una respuesta positiva sobre grabar música juntos, lo que generó incomodidad y alteró su rutina diaria.

Artículos relacionados Talento internacional ¿Murió Bruce Willis? Mensaje de su esposa preocupa a sus fans en redes sociales

¿Qué situaciones relató Jhonny Rivera sobre las visitas inesperadas?

En su relato, Rivera compartió una experiencia específica con un artista que insistió en mostrarle su trabajo musical. Contó que la persona llevaba un cuaderno con 112 canciones y buscaba ser escuchado en ese momento.

"Lo atendí, porque se fue para el hotel y se acomodó en cartones ah. Donde yo hubiera llamado a la policía, se me vienen ustedes encima y me destruyen”.

Jhonny Rivera habla acerca de unas visitas inesperadas / (Foto del Canal RCN)

El cantante afirmó que decidió atenderlo para evitar inconvenientes mayores, aunque la situación lo puso en una posición compleja. De acuerdo con sus palabras, el visitante permaneció en la zona con la expectativa de ser escuchado, lo que obligó al artista a irse del lugar para poder obtener calma.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón sorprende al mostrar el regalo que le dio el ex de Aida Victoria Merlano

¿Qué dijo Jhonny Rivera sobre su tranquilidad?

El intérprete señaló que, aunque aprecia profundamente su finca y el significado que tiene para él, llegó a un punto en el que sintió que su tranquilidad se vio afectada. Rivera afirmó que no se trata de rechazar a quienes buscan oportunidades, sino de establecer límites claros.



Según explicó, tomar distancia de ese lugar fue una decisión necesaria para recuperar la calma y evitar situaciones similares en el futuro. Los internautas afirman que sus declaraciones abrieron un debate sobre la vida privada de los artistas y el respeto a sus espacios personales.