Yina Calderón sorprende al mostrar el regalo que le dio el ex de Aida Victoria Merlano

Yina Calderón volvió a ser tema tras mostrar el regalo que le dio Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano.

Yina Calderón reveló el regalo que le dio Juan David Tejada / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Yina Calderón volvió a llamar la atención de los internautas luego de compartir en sus redes sociales un detalle que recibió por parte de Juan David Tejada, conocido por su pasada relación con Aida Victoria Merlano.

¿Qué ha pasado entre Yina Calderón y el ex de Aida Victoria Merlano?

En las últimas semanas, Yina Calderón y Juan David Tejada han aparecido juntos en distintos contenidos compartidos en redes sociales, incluyendo una visita a Guatapé. Durante su estadía en este lugar, ambos fueron vistos compartiendo tiempo en espacios de descanso y actividades recreativas, lo que llamó la atención de los seguidores.

Yina Calderón sorprende al aparecer con el ex de Aida Victoria Merlano / (Foto del Canal RCN y Freepik)

De manera adicional, en otro momento, la influencer publicó videos desde un restaurante en el que había varios animales. Allí, Yina comentó que se estaba “volviendo agropecuaria”, en referencia al apodo con el que es conocido Juan David en redes sociales.

Estas apariciones han despertado preguntas sobre el tipo de vínculo que mantienen, ya que se han mostrado juntos en diferentes contextos sin hacer una confirmación directa sobre su situación.

¿Qué ha dicho Yina Calderón sobre el ex de Aida Victoria Merlano?

Yina Calderón se ha referido en distintas ocasiones a Juan David Tejada a través de sus historias en redes sociales, donde ha hablado de manera directa sobre él al responder preguntas y comentarios.

Yina Calderón habla sobre el ex de Aida Victoria Merlano / (Foto del Canal RCN)

La influencer señaló que, aunque suele ser relacionada con Asaf Torres, su corazón le pertenece a otra persona, haciendo alusión a Tejada. Estas afirmaciones fueron realizadas de forma pública y sin rodeos, lo que marcó un punto clave dentro de los contenidos que ha compartido recientemente.

¿Qué regalo le dio el ex de Aida Victoria Merlano a Yina Calderón?

A través de sus historias, Yina mostró que se encontraba en un lugar rodeado de animales, y allí compartió el regalo que recibió de Juan David Tejada. En el video, la influencer expresó su emoción y, mientras movía la cámara hacia el lugar donde se encontraba Tejada, dijo:

“Vean lo que me acaban de regalar. Gracias”

El obsequio corresponde a un personaje de la serie Dragon Ball llamado Freezer. Yina ha hablado en varias ocasiones de su gusto por esta serie, razón por la cual los internautas afirman que el detalle habría tenido un significado especial para ella.


En redes sociales, los seguidores continúan atentos a los contenidos que ambos puedan compartir, mientras el vínculo entre Yina Calderón y el ex de Aida Victoria Merlano sigue generando comentarios y expectativa en línea.

