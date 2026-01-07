Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sofía Avendaño se pronuncia por videos de Yina Calderón con el ex de Aida Victoria Merlano

La influencer Sofía Avendaño habló sobre la cercanía entre Yina Calderón y Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Sofía Avendaño habló sobre el vínculo de Yina Calderón y Juan David Tejada
Sofía Avendaño opinó de Yina Calderón y Juan David Tejada / (Foto del Canal RCN)

Las recientes apariciones de Yina Calderón junto a Juan David Tejada continúan generando reacciones en redes sociales. Esta vez, fue Sofía Avendaño quien se refirió al tema y compartió su opinión al respecto.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y el ex de Aida Victoria Merlano?

La atención de los fans se centra en las historias que Yina publicó mientras estaba junto a Juan David Tejada. En los videos, ambos aparecen en una piscina y, en una de las grabaciones, Tejada carga a Yina sobre su espalda mientras ella se ríe y acompaña el momento con una canción cuya letra dice “lo de nosotros es un secreto”.

Durante las historias, Yina comentó que se encontraba en un “parche” en Guatapé y presentó a Juan David Tejada ante sus seguidores, pidiéndole que saludara y se identificara. Él respondió enviando un beso a quienes estaban viendo el contenido

Yina Calderón aparece con el ex de Aida Victoria Merlano / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Más adelante, en otra historia grabada desde la distancia, Yina se refirió a los comentarios que ha recibido en redes sociales, donde la vinculan con Asaf Torres. Ante esto, aclaró que, aunque siente aprecio por él, “el dueño de su vida es otro”, frase que dijo mientras grababa a Tejada.

Aunque Yina Calderón y Juan David Tejada no han confirmado una relación, los contenidos compartidos en redes han creado múltiples comentarios de internautas que cuestionan que podría suceder entre ellos dos.

¿Qué dijo Sofía Avendaño sobre Yina Calderón y el ex de Aida Victoria Merlano?

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales, Sofía Avendaño fue consultada sobre los videos en los que Yina Calderón y Juan David Tejada muestran su cercanía. En su respuesta, Sofía aseguró que no ve problema en que Yina comparta con quien desee, destacando que ambos se encuentran solteros.

Sin embargo, también expresó que, Tejada no estaría bien asesorado frente a la exposición pública. Sofía señaló que él es nuevo en el mundo de la farándula y que algunas de sus acciones podrían afectar su imagen pública.

Por otro lado, recordó que solo tuvo un encuentro con él cuando fue presentado por Aida en una peluquería, donde, según relató, se mostró paciente y atento. Aunque para ese entonces, la percepción que se llevó de él fue buena, reveló que al percibir ciertos detalles del influencer, cambió de parecer.

Aun así, aclaró que no pretende juzgar y que cada quien decide cómo manejar su vida personal, destacando que más allá de su opinión, no planea tomar alguna posición en el tema.

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Yina Calderón?

La relación entre Aida Victoria Merlano y Yina Calderón ha estado marcada por desacuerdos públicos, indirectas y procesos legales que se intensificaron entre 2025 y 2026.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Aida acusó a Yina de haber filtrado información relacionada con su embarazo en una etapa temprana, lo que generó fuertes declaraciones de ambas partes.

La historia entre Aida Victoria Merlano y Yina Calderón / (Foto del Canal RCN)

Posteriormente, la tensión aumentó cuando Yina puso en duda de manera pública la paternidad del hijo de Aida, sugiriendo que Juan David Tejada no sería el padre. Estas declaraciones generaron una respuesta directa por parte de Aida, quien rechazó las afirmaciones y expresó su inconformidad en redes sociales.

Este historial explica por qué la reciente cercanía entre Yina Calderón y Juan David Tejada ha despertado tanto interés entre los internautas, quienes continúan atentos a cualquier declaración de los involucrados.

