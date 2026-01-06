Sara Uribe dedica mensaje a su hijo antes de ingresar a La casa de los famosos: “Tiene un propósito”

Sara Uribe ha llamado la atención tras confirmarse su participación en La casa de los famosos 3, un proyecto que la mantendrá alejada de su hijo durante varias semanas. En este contexto, la presentadora compartió mensajes en los que explicó al menor las razones de su decisión de aceptar el reality.

¿Qué mensaje publicó el hijo de Sara Uribe en Instagram?

Jacobo Guarín Uribe, hijo de Sara Uribe y del exfutbolista Fredy Guarín, compartió un post en su cuenta de Instagram que generó atención entre los seguidores de la presentadora. El mensaje estuvo acompañado por una foto familiar y palabras de apoyo a su madre:

👩🏼👶🏾🫶🏽🙏🏽♾️ por un gran futuro.

Aunque el texto fue breve, internautas afirmaron que la publicación estaría relacionada con el nuevo proyecto televisivo de su madre. Según destacan, el mensaje reflejaría apoyo frente a la etapa que está por iniciar, en la que Sara Uribe permanecerá fuera de casa mientras participa en el reality del Canal RCN.

¿Qué respondió Sara Uribe a su hijo Jacobo?

Tras la publicación de Jacobo, Sara Uribe respondió con un mensaje más extenso en el que explicó razón de sus ausencias. En su texto, la presentadora señaló que cada momento lejos de su hijo tiene un propósito que está enfocado en su tranquilidad y en las oportunidades futuras.

Uribe expresó que su trabajo busca construir estabilidad y bienestar, y aclaró que, aunque no esté presente físicamente durante este tiempo, sus decisiones están pensadas en el bienestar del menor.

“Si alguna vez pensaste que no estuve, quiero que entiendas esto: siempre estuve pensando en ti”, escribió.

Los fans señalaron que el mensaje funcionó como una explicación directa sobre cómo enfrenta la separación temporal que implica su participación en La casa de los famosos 2026.

¿Qué ha dicho Sara Uribe sobre su participación en La casa de los famosos 2026?

El mensaje dedicado a su hijo coincide con la confirmación oficial de Sara Uribe como participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, cuyo estreno está programado para el lunes, 12 de enero de 2026, por Canal RCN y su aplicación oficial.

La presentadora explicó que aceptó ingresar al reality con objetivos claros y sin preocuparse por comentarios externos. También manifestó que está dispuesta a expresar su punto de vista cuando lo considere necesario y que entiende el formato del programa como un juego que requiere estrategia.

Los internautas, por su parte, han señalado que se mantienen expectantes frente a lo que pueda ocurrir en el reality y al desempeño que tendrá Sara Uribe, a quien identifican como una de las participantes con mayor trayectoria.