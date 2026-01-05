Beba de la Cruz reveló cómo sería su relación con Alexa Torrex en La casa de los famosos 3

Tras ser confirmada como participante de La casa de los famosos Colombia 2026, Valeria de la Cruz, conocida como ‘La Beba’, se refirió a los comentarios que han surgido alrededor de una posible relación con Alexa Torrex. La influencer habló de su compañera y reveló cómo cree que se desarrollaría su relación con ella.

¿Qué dijo Beba de la Cruz sobre su relación con Alexa Torrex?

La Beba fue clara al explicar que no suele hablar de personas con las que no ha tenido contacto previo. Afirmó que no conoce a Alexa Torrex y que no ha tenido interacción con ella fuera del formato del programa.

La participante señaló que incluso ha recibido videos donde se menciona una supuesta intención de enfrentamiento, algo que aseguró no comprender, ya que no existe un vínculo previo entre ambas.

Para Beba, hablar de relaciones con otros concursantes sin haber compartido espacios reales no tiene sentido, por lo que prefiere esperar a que inicie la convivencia dentro de la casa para formar una opinión basada en hechos.

¿Cómo cree Beba de la Cruz que será la convivencia con Alexa Torrex?

Aunque no adelantó escenarios específicos, Beba de la Cruz dejó entrever que su postura frente a Alexa Torrex será similar a la que tendrá con otros participantes confirmados: una relación que se construirá a partir de la convivencia diaria.

Explicó que a la mayoría de los concursantes no los conoce en persona y que su forma de relacionarse dependerá de las dinámicas que se presenten dentro del reality, sin crear opiniones previas basadas en rumores o expectativas externas.

¿Qué ha dicho Beba de la Cruz de su participación en La casa de los famosos?

Más allá del tema con Alexa Torrex, Beba de la Cruz ha hablado sobre su enfoque dentro del reality. Se ha definido como una persona frentera, dispuesta a expresar sus opiniones cuando lo considere necesario, pero también interesada en mostrar una faceta distinta a la que el público conoce de ella.

Durante su presentación oficial, resaltó que su motivación principal es conectar con la audiencia desde una perspectiva diferente, apoyándose en su experiencia como coach de bienestar y nutrición. Su objetivo es aportar conversaciones relacionadas con hábitos saludables, autoestima y manejo emocional dentro de la convivencia.

Con una lista de participantes que sigue creciendo y un estreno programado para el 12 de enero de 2026 por Canal RCN y su app oficial, los internautas continúan atentos a cómo se desarrollarán las relaciones dentro del reality, especialmente entre figuras que, como La Beba y Alexa Torrex, aún no se conocen fuera del programa.