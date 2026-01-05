Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Beba de la Cruz reveló cómo sería su relación con Alexa Torrex en La casa de los famosos 3

Beba de la Cruz explicó cómo cree que será su relación con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 2026.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Beba de la Cruz reveló cómo sería su relación con Alexa Torrex
Beba de la Cruz habla de su relación con Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

Tras ser confirmada como participante de La casa de los famosos Colombia 2026, Valeria de la Cruz, conocida como ‘La Beba’, se refirió a los comentarios que han surgido alrededor de una posible relación con Alexa Torrex. La influencer habló de su compañera y reveló cómo cree que se desarrollaría su relación con ella.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Beba de la Cruz sobre su relación con Alexa Torrex?

La Beba fue clara al explicar que no suele hablar de personas con las que no ha tenido contacto previo. Afirmó que no conoce a Alexa Torrex y que no ha tenido interacción con ella fuera del formato del programa.

¿Qué dijo Beba de la Cruz sobre su relación con Alexa Torrex?
Beba de la Cruz habló sobre su relación con Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

La participante señaló que incluso ha recibido videos donde se menciona una supuesta intención de enfrentamiento, algo que aseguró no comprender, ya que no existe un vínculo previo entre ambas.

Para Beba, hablar de relaciones con otros concursantes sin haber compartido espacios reales no tiene sentido, por lo que prefiere esperar a que inicie la convivencia dentro de la casa para formar una opinión basada en hechos.

Artículos relacionados

¿Cómo cree Beba de la Cruz que será la convivencia con Alexa Torrex?

Aunque no adelantó escenarios específicos, Beba de la Cruz dejó entrever que su postura frente a Alexa Torrex será similar a la que tendrá con otros participantes confirmados: una relación que se construirá a partir de la convivencia diaria.

Explicó que a la mayoría de los concursantes no los conoce en persona y que su forma de relacionarse dependerá de las dinámicas que se presenten dentro del reality, sin crear opiniones previas basadas en rumores o expectativas externas.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Beba de la Cruz de su participación en La casa de los famosos?

Más allá del tema con Alexa Torrex, Beba de la Cruz ha hablado sobre su enfoque dentro del reality. Se ha definido como una persona frentera, dispuesta a expresar sus opiniones cuando lo considere necesario, pero también interesada en mostrar una faceta distinta a la que el público conoce de ella.

¿Qué ha dicho Beba de la Cruz de su participación en La casa de los famosos?
Beba de la Cruz, participante de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Durante su presentación oficial, resaltó que su motivación principal es conectar con la audiencia desde una perspectiva diferente, apoyándose en su experiencia como coach de bienestar y nutrición. Su objetivo es aportar conversaciones relacionadas con hábitos saludables, autoestima y manejo emocional dentro de la convivencia.

Con una lista de participantes que sigue creciendo y un estreno programado para el 12 de enero de 2026 por Canal RCN y su app oficial, los internautas continúan atentos a cómo se desarrollarán las relaciones dentro del reality, especialmente entre figuras que, como La Beba y Alexa Torrex, aún no se conocen fuera del programa.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Sara Uribe reveló cuál será su look en La casa de los famosos Colombia 3 Sara Uribe

Sara Uribe mostró como luce recién levantada: así se vería en La casa de los famosos 3

Sara Uribe reveló cuál será su look en La casa de los famosos Colombia 3, reality que se estrena el 12 de enero por Canal RCN.

Juanda Caribe lideró campaña que transformó la vida de un niño barranquillero La casa de los famosos

Juanda Caribe lideró campaña solidaria que transformó la vida de un niño barranquillero

La campaña solidaria liderada por Juanda Caribe fue tendencia tras reunir $125 millones para Hugo, un niño de Barranquilla.

Alexa Torrex opina sobre los nuevos habitantes de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Alexa Torrex opina sobre los hombres que entrarán a La casa de los famosos 3: "Dos caras bonitas"

A pocos días del estreno, Alexa Torrex dio su opinión sobre Juan Palau, Jay Torres y Juanda Caribe en La casa de los famosos 2026.

Lo más superlike

Paola Jara revela su increíble figura a un mes de convertirse en mamá Paola Jara

Paola Jara sorprendió al mostrar su figura tras un mes de haber dado a luz

Paola Jara reapareció en redes sociales y mostró cómo luce su figura a un mes de haber dado a luz.

Influencer falleció tras someterse a un procedimiento estético Viral

Influencer falleció a los 38 años tras someterse a un procedimiento estético

la serenata que Christian Nodal le dedicó a Ángela Aguilar en medio de rumores. Christian Nodal

Christian Nodal le canta a Ángela Aguilar y silencia rumores de traición

El dusting powder es un polvo corporal que absorbe humedad y deja sensación fresca. Salud y Belleza

¿Qué es el dusting powder? El truco de las abuelas para oler rico todo el día

Jhony Rivera llegó de sorpresa al concierto de Andy Rivera en el Parque Nariño, en Pasto. Jhonny Rivera

Jhony Rivera sorprendió a Andy Rivera al aparecer disfrazado en su concierto en Pasto