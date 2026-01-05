Yina Calderón confirmó que su hermana sufrió grave accidente de tránsito, esto dijo

En las últimas horas, Yina Calderóngeneró preocupación en las redes sociales al confirmar que una de sus hermanas sufrió un accidente en las últimas horas.

¿Qué le pasó a la hermana de Yina Calderón? Esto contó la influencer

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido acumula miles de seguidores, impactó al asegurar que recientemente recibió la noticia de que su hermana sufrió un accidente.

"Vean uno acá en Medellín tranquilo, relajado, cuando lo llaman a uno que la hermana se accidentó, gracias a Dios mi hermana Leonela está bien, no le pasó nada grave", fueron las palabras de la polémica empresaria de fajas.

Según lo comentó, la amiga que iba junto a Leonela, también se encuentra fuera de peligro, sin embargo, precisó que el carro en el que ambas iban sí quedó completamente destruido, "quedó en pérdida total", agregó.

"Gracias a Dios y como le digo yo a mi mamá, lo importante es que no les pasó nada, están bien de salud", insistió Calderón por medio de sus historias.

De acuerdo con lo comentado por la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, cuando ambas iban en el carro se les atravesó un motociclista b0rracho que terminó provocando esta delicada situación que, afortunadamente no pasó a mayores.

Yina Calderón contó qué le pasó a su hermana en las últimas horas. Foto | Canal RCN.

Frente a lo sucedido con Leonela, Yina aseguró que por estos días se encuentra en Medellín junto a su mamá, con quien ha estado haciendo "vueltas" a lo largo del día y con quien planea vistar la piedra del Peñol ubicada en Guatapé.

En la misma publicación, la opita dejó un corto texto en el que habló de su agradecimiento a Dios por evitara que su hermana sufriera complicaciones y estuviera completamente bien.

Por ahora, la influenciadora no relató mayores detalles de cómo se encuentra Leonela, lo que sí dejó claro es que su salud está bien, y es lo realmente valioso.

Cabe señalar que hace pocos minutos la misma Juliana Calderón, dio a conocer los detalles de cómo quedó el vehículo en el que se movilizaba su hermana, dejando ver que, en efecto, el impacto fue bastante, pues varia partes quedaron visiblemente afectadas.

Por ahora, Leonela, no se ha pronunciado frente a los hechos, y aunque Yina dio un parte de tranquilidad, aún se desconoce si hubo alguna lesión en su cuerpo.