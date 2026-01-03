Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Prometida de Jhonny Rivera recibió misterioso sobre por motivo de su cumpleaños

En un video quedó registrado el momento en el que Jenny López fue sorprendida en la celebración de sus cumpleaños.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Prometida de Jhonny Rivera recibió emotiva sorpresa. Foto | Canal RCN.

La celebración de cumpleaños de Jenny López, prometida de Jhonny Rivera, nuevamente dio de qué hablar en redes sociales, pues recientemente se conoció un video inédito en el que quedó registrada la sorpresa de cumpleaños que recibió la mujer.

¿Cuál fue la sorpresa de cumpleaños que recibió Jenny López, prometida de Jhonny Rivera?

A través de una publicación que se viralizó en Instagram, los integrantes del grupo Los Porteños compartieron el momento exacto en el que la cantante fue sorprendida por los integrantes de la agrupación musical.

En la pieza, que ya cuenta con miles de reproducciones, se puede observar cómo segundos antes del ingreso, uno de los artistas relató con emoción que quería tener un gesto con Jenny por esta fecha especial.

Minutos después, la intérprete es recibida al ritmo del cumpleaños entre aplausos mientras todos a su alrededor celebran este momento emotivo.

¿Cómo reaccionó Jenny López tras la emotiva sorpresa que recibió de cumpleaños?

Frente al detalle de todo el equipo, la joven artista reaccionó con mucha ilusión pero sobre todo agradecimiento con cada una de las personas presentes, por lo que, una vez terminaron de cantarle el cumpleaños, procedió abrazarlos uno a uno.

Pero la sorpresa no se quedó allí, pues posteriormente le fue entregada una bolsa en la que poco a poco fue sacando algunos de los obsequios, varios de ellos eran chocolates y dulces. Sin embargo, poco después, sacó de la bolsa un misterioso sobre del que no contó mayores detalles.

¿Cuándo es la boda Jenny López con Jhonny Rivera?

Y a propósito de la celebración de cumpleaños de la cantante, cabe señalar que pronto se celebraran su matrimonio en Pereira, Colombia, la ciudad natal del cantante de música popular, pues tal y como lo han revelado, planean una ceremonia y tradicional por la iglesia.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra.
Jenny López, prometida de Jhonny Rivera, recibió emotiva sorpresa de cumpleaños. Foto | Canal RCN.

En línea con es este tema, recientemente López, dio a conocer que antes de llegar al altar ella y su prometido firmar las capitulaciones, pues en sus palabras, esto es lo correcto.}

Por ahora, seguidores de la pareja de artistas continúan generando expectativa entres sus fans, pues muchos esperan ansiosos poder conocer más detalles de lo que será su boda.

