Yina Calderón envío contundente mensaje a las mujeres tras reencuentro de Aida Merlano y WestCol

El reciente reencuentro entre Aida Victoria Merlano y Luis Fernando Villa, mejor conocido como WestCol, sigue desatando controversia entre el público y varias personalidades del mundo del entretenimiento, quienes se han mostrado en desacuerdo con las declaraciones de ambos creadores de contenido.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el reencuentro de Aida Victoria Merlano y WestCol?

Una de las voces que recientemente se pronunció para rechazar especialmente las declaraciones de WestCol, fue Yina Calderón, quien, fiel a su estilo directo y sin filtro no dudó en arremeter en su contra y enviar un consejo a todas las mujeres que la siguen en su comunidad.

"Chicas, consigan lo suyo y trabajen en su autoestima para que ningún m4lpar1d0 levantado como este man las humille de esta manera", escribió la empresaria por medio de sus historias en Instagram.

Así mismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia les insistió para que se apropien de sus vidas, y no piensen que un hombre puede llegar a definir el valor que tienen en la sociedad.

¿Por qué Yina Calderón arremetió contra WestCol?

En el video, que Yina reposteó en esta red social, quedó registrado el momento en el que durante la trasmisión en vivo WestCol se refirió a Aida con unas palabras que no fueron tomadas de manera positiva por su público.

"Perdiste dignidad, perdiste estatus, pediste nivel, te dejaste engañar, te dejaste pr3ñar y te dejaron ahí", señaló el antioqueño, quien reiteró que, aunque duela, esta es la realidad.

Yina Calderón arremetió contra WestCol.

¿Por qué Aida Victoria Merlano y WestCol se reunieron?

El encuentro entre los dos influenciadores colombianos volvieron a juntarse, se dio el pasado jueves 1 de enero durante una trasmisión en vivo que se llevó a cabo por el canal del streamer.

Allí, por su puesto, ambos abordaron temas relacionados con su antigua relación, además de lo que sucedió con sus vidas luego de su ruptura, especialmente con Aida, quien sostuvo una relación con Juan David Tejada, su ahora expareja y padre de su hijo Emiliano.

Cabe señalar que el noviazgo entre Westcol y Aida Victoria Merlano duró aproximadamente un año, haciéndose oficial en 2022 y terminando definitivamente a mediados de 2024 por rumores de infidelidad del streamer, a pesar de que tuvieron un noviazgo intermitente con reconciliaciones antes de su ruptura final en junio de 2024.