Laura de León rompió el silencio tras confirmarse su ruptura con Salomón Bustamante

En la mañana del 3 de octubre los fanáticos de Laura de León y Salomón Bustamante quedaron en 'shock' con un mensaje del periodista que habría confirmado su separación con la actriz.

¿Qué dijo Laura de León tras el mensaje de Salomón Bustamante que al parecer confirmó su separación?

En las últimas semanas los rumores de crisis y posible separación acompañaron a Salomón Bustamante y a Laura de León, quienes habían preferido omitir los cuestionamientos y preguntas de sus fans.

Sin embargo, recientemente, una internauta le preguntó de manera directa si Laura lo había dejado, ante esto, el periodista le contestó de manera directa que "sí".

“Sí… ¿algo más? ¿O ya con el chisme te es suficiente?”

Esta respuesta de Salomón empezó a viralizarse y para muchos es una clara confirmación que su matrimonio de más de cuatro años con la actriz llegó a su final.

Ante este comentario y revuelo, la actriz rompió su silencio, primero con un enigmático mensaje en el que hizo alusión a su independencia.

Siempre juntos, pero nunca revueltos.

Laura de León se pronunció tras comentario de Salomón Rendón. (Fotos Canal RCN)

¿Laura de León reveló detalles del motivo de su separación con Salomón Bustamante?

Laura de León tras su primera historia decidió compartir un extenso y emotivo mensaje de reflexión en el que tocó varios puntos de superación.

Hoy levántate con esta mentalidad: no lo hago por obligación, lo hago por mí. Por amor propio, por respeto a mi cuerpo, por la persona que quiero ser.

Laura en su mensaje habló del cambio de mentalidad como algo fundamental para poder superar adversidades y momentos complejos en su vida.

Cuando entiendes que esto no es un castigo sino un regalo, todo cambia. Ya no comes saludable porque "toca", lo haces porque quieres darte lo mejor.

La actriz enfatizó en que había aprendido en su vida a no hacer las cosas por obligación sino desde la certeza y convicción propia.

Si lo haces desde la obligación, nunca vas a durar. Si lo haces desde el amor propio, lo vas a mantener toda la vida. Esa es la clave para que este plan se convierta en tu estilo de vida.

¿Qué se sabe de la aparente separación de Laura de León y Salomón Bustamante?

La actriz Laura de León sorprendió a sus seguidores con este mensaje tras la aparente confirmación de su separación por parte de Salomón Bustamante.

Muchos tomaron su mensaje como una clara directa a lo que viene pasando y sintiendo en su relación con el periodista.

Cabe resaltar que, hasta el momento no se han conocido más detalles de la supuesta separación de Laura y Salomón.