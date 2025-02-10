Marcela Reyes recibió un mensaje desde el celular de B-King tras su muerte

Mientras las investigaciones sobre la muerte de B-King y Regio Clown continúan para dar con los responsables de este atroz hecho, Marcela Reyes habló por primera vez ante los medios sobre cómo ha vivido este episodio, en el que se le señaló sin fundamentos como la presunta responsable. Además, mostró una serie de mensajes que recibió desde el celular del cantante después de su fallecimiento.

¿Cuál fue el mensaje que Marcela Reyes recibió desde el celular de B-King tras su muerte?

En entrevista con el programa ¡Siéntese quien pueda!, Marcela Reyes habló por primera vez sobre todo lo que ha vivido desde que Bayron Sánchez, B-King, fue hallado sin vida. Durante la conversación, reveló un impactante mensaje que recibió desde el celular del cantante después de confirmarse su muerte.

Marcela Reyes habló con medios internacionales | Foto del Canal RCN.

Marcela contó que, al enterarse del fallecimiento de B-King, buscó a la madre del joven artista para ponerse a su disposición y a la del gobierno. Sin embargo, eso no fue suficiente, y pronto empezó a recibir mensajes amenazantes desde el teléfono que alguna vez perteneció a Bayron.

Según relató, cuando recibió la notificación pensó que el cantante estaba vivo, pero se encontró con un panorama muy preocupante:

“Por el teléfono por el que yo me comuniqué algunas veces con Bayron, después de lo sucedido me llega un mensaje, y yo pensé: ¡Ay, Bayron está vivo! Pero cuando entro, empiezan a escribirme cosas como ‘ases*na’, ‘regrésalo’, ‘devuélvelo’… Alguien muy cercano, creo saber quién tiene ese teléfono.”

Marcela Reyes aparece de nuevo en redes tras muerte de B-King/Canal RCN

Marcela también manifestó que le gustaría que su familia investigara quién tiene en sus manos el teléfono del cantante, del que han llegado tantos mensajes amenazantes.

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre ser señalada de ser la responsable de la muerte de B-King?

Así mismo, Marcela Reyes manifestó su preocupación al ser señalada por la opinión pública de ser la responsable de la muerte de B-King, con quien estuvo casada y pasó 7 años de su vida, pues consideraba que una cosa era la opinión y otras las afirmaciones de terceros que no tenían fundamento alguno.

