Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marcela Reyes recibió un mensaje desde el celular de B-King tras su muerte

Marcela Reyes habló sobre un impactante mensaje que le fue enviado desde el celular de B-King después de su muerte.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
mensaje desde el celular de B-King llegó a Marcela Reyes tras su fallecimiento
El misterio detrás del mensaje que Marcela Reyes recibió del celular de B-King muerto. (Foto Canal RCN).

Mientras las investigaciones sobre la muerte de B-King y Regio Clown continúan para dar con los responsables de este atroz hecho, Marcela Reyes habló por primera vez ante los medios sobre cómo ha vivido este episodio, en el que se le señaló sin fundamentos como la presunta responsable. Además, mostró una serie de mensajes que recibió desde el celular del cantante después de su fallecimiento.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje que Marcela Reyes recibió desde el celular de B-King tras su muerte?

En entrevista con el programa ¡Siéntese quien pueda!, Marcela Reyes habló por primera vez sobre todo lo que ha vivido desde que Bayron Sánchez, B-King, fue hallado sin vida. Durante la conversación, reveló un impactante mensaje que recibió desde el celular del cantante después de confirmarse su muerte.

Marcela Reyes
Marcela Reyes habló con medios internacionales | Foto del Canal RCN.

Marcela contó que, al enterarse del fallecimiento de B-King, buscó a la madre del joven artista para ponerse a su disposición y a la del gobierno. Sin embargo, eso no fue suficiente, y pronto empezó a recibir mensajes amenazantes desde el teléfono que alguna vez perteneció a Bayron.

Artículos relacionados

Según relató, cuando recibió la notificación pensó que el cantante estaba vivo, pero se encontró con un panorama muy preocupante:

“Por el teléfono por el que yo me comuniqué algunas veces con Bayron, después de lo sucedido me llega un mensaje, y yo pensé: ¡Ay, Bayron está vivo! Pero cuando entro, empiezan a escribirme cosas como ‘ases*na’, ‘regrésalo’, ‘devuélvelo’… Alguien muy cercano, creo saber quién tiene ese teléfono.”

Marcela Reyes tras muerte de B-King
Marcela Reyes aparece de nuevo en redes tras muerte de B-King/Canal RCN

Marcela también manifestó que le gustaría que su familia investigara quién tiene en sus manos el teléfono del cantante, del que han llegado tantos mensajes amenazantes.

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre ser señalada de ser la responsable de la muerte de B-King?

Así mismo, Marcela Reyes manifestó su preocupación al ser señalada por la opinión pública de ser la responsable de la muerte de B-King, con quien estuvo casada y pasó 7 años de su vida, pues consideraba que una cosa era la opinión y otras las afirmaciones de terceros que no tenían fundamento alguno.

Artículos relacionados

“Tengo 40 personas demandadas entre influencers y medio de comunicación. Nosotros no podemos acabar con la vida de una persona porque se nos antojó. El daño que me han hecho a mí, o cuando mi hijo crezca y aparezca en Internet que yo soy una ases*na, ¿ese daño quién lo repara?”

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El emotivo recuerdo que compartió la madre de B-King previo a su adiós Talento nacional

Mamá de B-King compartió emotivo video del cantante previo a su muerte

La madre de B-King sorprendió al compartir un inesperado video de B-King antes de ser hallado sin vida en México.

Karina García y Andrés Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Karina García sorprendió al celebrar importante logro tras ruptura con Altafulla

En las últimas horas, Karina García envió un emotivo mensaje a sus seguidores y agradeció por el apoyo incondicional que ha recibido.

La Segura comparte su vida con Lucca La Segura

La Segura reveló cómo el posparto afectó su relación con Ignacio Baladán

La Segura sorprendió a sus seguidores al confesar los roces y aprendizajes que vivió con Ignacio Baladán tras el posparto.

Lo más superlike

El reto de campo se realizó en Tolemaida, donde los soldados del Ejército eligieron a los participantes más destacados. MasterChef Celebrity Colombia

¿Quiénes se salvaron del delantal negro en MasterChef Celebrity?

Valentina, Patricia y David se convirtieron en los grandes salvados del reto de campo en Tolemaida, alejándose del riesgo de eliminación.

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad - Ángela Aguilar se presenta en el escenario durante la 37° Entrega de Premio Lo Nuestro de Univision. Ángela Aguilar

Florinda Meza rompe el silencio y defiende a Ángela Aguilar de las críticas

Blessd asiste a la 34° Edición de Premio Lo Nuestro a la Música Latina de Univision Blessd

Blessd sorprendió con millonaria oferta para comprar al Deportivo Pereira

Falleció reconocido compositor y poeta que dejó un importante legado. Talento internacional

El mundo de la música despide a un legendario compositor: ¿quién era?

Pareja Curiosidades

¿Qué significa tener una relación de pareja sana? Terapeuta da reflexiva respuesta