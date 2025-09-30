¿Juan Gabriel está vivo? Jóvenes graban al artista en un restaurante en París | VIDEO

Mientras almorzaban en un reconocido restaurante de París, dos jóvenes grabaron al cantante mexicano Juan Gabriel, reavivando los rumores de que sigue vivo.

¿Cuál es el video donde aparece Juan Gabriel vivo en París?

Por medio de TikTok, dos jóvenes de vacaciones en París sorprendieron a miles de usuarios al publicar un video en el que aseguran que ‘El Divo de Juárez’ sigue con vida y disfruta tranquilamente en Europa.

La grabación, que ya supera los 300 mil me gusta y acumula miles de interacciones, muestra al intérprete de 'Querida' sentado en una de las mesas exteriores de un restaurante mientras conversa con dos acompañantes.

La escena provocó un alboroto inmediato en redes sociales, pues muchos internautas retomaron los rumores que han circulado desde el fallecimiento del cantante en 2016.

¿Qué rumores circulan sobre Juan Gabriel después de su muerte?

El 28 de agosto de 2016, el mundo conoció la muerte de Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, tras un fulminante infarto.

Sin embargo, desde entonces han circulado en redes sociales múltiples especulaciones que apuntan a que el cantante habría fingido su fallecimiento por sentirse cansado de la presión mediática y del público.

Juan Gabriel falleció en 2016 tras un ataque fulminante cardíaco. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Estos rumores cobraron más fuerza cuando su exmánager, Joaquín Muñoz, aseguró tener comunicación con el artista y afirmó que en cualquier momento regresaría a la vida pública.

A estas declaraciones se sumaron las de la actriz Lucía Méndez y el comediante Juan José Mendoza, quienes también sostuvieron que el ícono mexicano estaría vivo.

Ahora, con la grabación de este video, muchos quedaron con la duda de que el ídolo estaría más que vivo y de ser así tendría 75 años.

¿Cómo reaccionaron en redes tras el video de Juan Gabriel vivo?

En redes sociales, la publicación del video generó una ola de comentarios de todo tipo.

Muchos usuarios aprovecharon el momento para bromear y asegurar que no se trataba de Juan Gabriel, sino de Wendy Guevara, lo que desató risas y una gran cantidad de memes que rápidamente se viralizaron.

El video, que muestra al cantante Juan Gabriel vivo, dejó miles de reacciones en redes. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Otros, en cambio, manifestaron que no era el artista en su faceta pública, sino Alberto Aguilera, su nombre de pila.

Con ello daban a entender que sí creían en la autenticidad del video y que, en su opinión, el cantante estaría disfrutando de su vida lejos de los reflectores bajo su verdadera identidad.