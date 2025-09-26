Wendy Guevara destapa la razón por la que algunos famosos evitan La casa de los famosos México

La influencer Wendy Guevara habló sobre la supuesta entrada de Carlos Rivera a La Casa de los Famosos México 2025 para promocionar la nueva temporada de un famoso reality del país azteca.

¿Por qué Carlos Rivera canceló su participación en La casa de los famosos? Esto dijo Wendy Guevara

En sus declaraciones, señaló que algunos cantantes han decidido no participar en el reality por miedo a la funa y al hate en redes sociales.

Wendy Guevara, conductora de las pre y post galas, explicó en un live de YouTube que la situación se intensifica debido a los fandoms:

“Hay hate de las dos partes, de los dos fandoms, y es normal, pero se intensifican muy gacho. (Carlos Rivera) iba a entrar a promocionar ¿Quién es la Máscara? porque terminando La casa de los famosos entran ellos”, comentó la influencer mexicana.

La influencer agregó que esta presión ha llevado a varios artistas a rechazar la invitación para cantar a los habitantes de la casa.

“Por eso muchas personas no han querido apoyar, venir a cantarle a los habitantes; muchos artistas dicen ‘mejor no, es que ahorita no puedo’, pero dicen que no pueden venir a cantar por esos temas”, comentó sin dar nombres específicos.

Después de los rumores que circulaban en redes, se confirmó que Carlos Rivera decidió no ingresar al reality.

Wendy Guevara: ¿Por qué Carlos Rivera no aceptó cantar en La casa de los famosos?

La noticia surgió luego de que se intensificara la ola de comentarios dirigidos a su amiga Dalílah Polanco, participante del programa.

Según información publicada en redes sociales, el equipo del cantante consideró que su participación podría afectar sus nuevos proyectos y prefirió cancelar su entrada.

Sin embargo, la producción del reality ni el cantante han emitido un comunicado oficial tras lo ocurrido.

La influencer Wendy Guevara también reflexionó sobre el efecto del programa en los participantes y en quienes son invitados a colaborar.

Consideró que el ambiente de esta temporada de La casa de los famosos es “muy tóxico” y que los comentarios negativos en redes sociales generan un ambiente que muchos artistas prefieren evitar.