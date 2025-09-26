Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Wendy Guevara destapa la razón por la que algunos famosos evitan La casa de los famosos México

Wendy Guevara hizo reveladoras confesiones tras la cancelación de la participación de Carlos Rivera en La casa de los famosos MX.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Wendy Guevara revela por qué artistas temen entrar a La Casa de los Famosos México
¿Por qué los famosos evitan La Casa de los Famosos? Wendy Guevara lo explica todo (Foto: Canal RCN)

La influencer Wendy Guevara habló sobre la supuesta entrada de Carlos Rivera a La Casa de los Famosos México 2025 para promocionar la nueva temporada de un famoso reality del país azteca.

Artículos relacionados

¿Por qué Carlos Rivera canceló su participación en La casa de los famosos? Esto dijo Wendy Guevara

En sus declaraciones, señaló que algunos cantantes han decidido no participar en el reality por miedo a la funa y al hate en redes sociales.

Wendy Guevara, conductora de las pre y post galas, explicó en un live de YouTube que la situación se intensifica debido a los fandoms:

Artículos relacionados

“Hay hate de las dos partes, de los dos fandoms, y es normal, pero se intensifican muy gacho. (Carlos Rivera) iba a entrar a promocionar ¿Quién es la Máscara? porque terminando La casa de los famosos entran ellos”, comentó la influencer mexicana.

La influencer agregó que esta presión ha llevado a varios artistas a rechazar la invitación para cantar a los habitantes de la casa.

“Por eso muchas personas no han querido apoyar, venir a cantarle a los habitantes; muchos artistas dicen ‘mejor no, es que ahorita no puedo’, pero dicen que no pueden venir a cantar por esos temas”, comentó sin dar nombres específicos.

Después de los rumores que circulaban en redes, se confirmó que Carlos Rivera decidió no ingresar al reality.

Wendy Guevara revela por qué artistas temen entrar a La Casa de los Famosos México
¿Por qué los famosos evitan La Casa de los Famosos? Wendy Guevara lo explica todo (Foto: Canal RCN)

Wendy Guevara: ¿Por qué Carlos Rivera no aceptó cantar en La casa de los famosos?

La noticia surgió luego de que se intensificara la ola de comentarios dirigidos a su amiga Dalílah Polanco, participante del programa.

Artículos relacionados

Según información publicada en redes sociales, el equipo del cantante consideró que su participación podría afectar sus nuevos proyectos y prefirió cancelar su entrada.

Sin embargo, la producción del reality ni el cantante han emitido un comunicado oficial tras lo ocurrido.

La influencer Wendy Guevara también reflexionó sobre el efecto del programa en los participantes y en quienes son invitados a colaborar.

Consideró que el ambiente de esta temporada de La casa de los famosos es “muy tóxico” y que los comentarios negativos en redes sociales generan un ambiente que muchos artistas prefieren evitar.

Wendy Guevara revela por qué artistas temen entrar a La Casa de los Famosos México
¿Por qué los famosos evitan La Casa de los Famosos? Wendy Guevara lo explica todo (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Belinda reaparece en la Fashion Week con David Beckham tras aparatosa lesión Belinda

Belinda deslumbra en Milán y presume su encuentro con David Beckham tras lesión de rodilla

Belinda reapareció en Milán tras sufrir una lesión de rodilla y presumió su encuentro con David Beckham.

Cazzu podría iniciar una batalla legal contra Nodal para la custodia total de Inti Cazzu

Cazzu estaría evaluando pedir custodia de Inti mientras Nodal presume escapada con Ángela Aguilar

Cazzu evalúa custodia completa de su hija Inti mientras Nodal disfruta escapada romántica con Ángela Aguilar.

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Alejandro Fernández

Alejandro Fernández reaccionó al beso viral de su madre Doña Cuquita Abarca y su tío Javier

Alejandro Fernández rompió el silencio sobre el beso viral entre su madre Doña Cuquita y su tío Javier.

Lo más superlike

Luciano Yepes, hijo de Mario Yepes, se gradúa de la universidad Talento nacional

Mario Alberto Yepes y su exesposa celebran logro de su hijo mayor: ¡Aquí las fotos!

Luciano Yepes se graduó como politólogo y Mario Yepes, su padre, le dedicó conmovedoras palabras por este importante logro.

Selección Sub-20: así será la cobertura del Mundial de Chile 2025 por Canal RCN, La FM y Win Sports Deportes

Así será la cobertura del Mundial Sub-20 de la Selección Colombia por Canal RCN, La FM y Win Sports

Karol G lanza su propio tequila inspirado en su éxito ’200 copas’ Karol G

Karol G tomó la máquina y tatuó ella misma a su equipo de trabajo ¿Cuál fue el resultado?

Nicolás Montero se despide de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás Montero se despide de MasterChef Celebrity con emotivo discurso: ‘Nos veremos en otra cocina’

Recordar Curiosidades

¿Qué significa no soñar o no recordar lo que se sueña? Experta lo explica