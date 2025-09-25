Así habría reaccionado Juan David Tejada al chat que reveló Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano y su aparente pareja Juan David Tejada han estado en foco mediático luego que tomara fuerza el rumor de una posible ruptura entre ambos.

¿Cuáles fueron los chats que Aida Victoria Merlano habría filtrado?

En la jornada del 25 de septiembre la influenciadora Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al mostrarles un chat con su mejor amigo.

La creadora de contenido mostró un pantallazo de una parte del chat con su amigo en el que ella le pedía 10 razones por las que era su mejor amiga.

El mejor amigo de Aida Victoria no escatimó en elogios y le mencionó una por una de las cosas por las que él la consideraba su amiga más especial como ejemplo que era brillante, forma parecida de ser, su lealtad, humor, entre otros.

Uno de los mensajes de la lista que llamó la atención fue que el mejor amigo hizo énfasis en que a lo largo de su amistad ningún "macho" los había podido separar.

Asimismo, la reacción de Aida Victoria Merlano, quien le hizo propuesta a su amigo y hasta habría confirmado su ruptura.

¿Cómo habría reaccionado Juan David Tejada al chat filtrado por Aida Victoria Merlano?

Este chat compartido por la influenciadora no ha pasado por desapercibido y en redes ya se ha empezado a viralizar dicha imagen provocando múltiples reacciones.

En medio de esta ola de comentarios y reacciones el 'agropecuario', como se le conoce a Juan David Tejada, compartió un curioso video en sus redes sociales en donde se mostró entrenando junto al cantante Alzate.

Lo curioso es que Juan David se dejó ver haciendo ejercicios de fuerza en donde demostraba un sentimiento de rabia, además, el video lo acompañó con la canción de despecho "Amor verdadero".

Esta canción tiene emotivas frases como "Pero a veces llegan los temores y no sé qué hacer", "Que lo bueno tiene su precio" o "No soy rico, ni soy perfecto".

¿Aida Victoria Merlano confirmó ruptura con Juan David Tejada?

La reacción de Juan David Tejada ha sido tomada como una clara respuesta al chat filtrado de Aida Victoria Merlano con su mejor amigo.

Sin embargo, lo que más ha generado revuelo en redes fue el mensaje de Aida Victoria a su mejor amigo en donde habría confirmado su ruptura con Juan David Tejada.

La influenciadora le propuso a su amigo que si seguían solteros a los 40 años se deberían casar, dejando ver que está sin compromiso.

Cabe resaltar que, hasta el momento ni Aida ni Juan David se han pronunciado al respecto para confirmar o desmentir su ruptura.