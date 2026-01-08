Sara Uribe revela lo que llevará a La casa de los famosos Colombia: “no la vamos a guerrear”

Sara Uribe se alista para su ingreso a La casa de los famosos Colombia y mostró las maletas que llevará para la casa y lo que contiene de ropa.

¿Qué lleva Sara Uribe de ropa para La casa de los famosos Colombia 3?

La paisa se mostró al natural desde el hotel, donde reveló algo que intriga a sus fans previo a su ingreso a la casa más famosa.

A pocos días de comenzar el reality, ya tiene a muchos en una ola de emociones por lo que pueda suceder, y con la revelación reciente de Sara Uribe los ánimos están muy arriba.

La presentadora fue confirmada por el jefe y, desde ahí, está en el centro de la conversación, pues no es la primera vez que participa en un reality de convivencia. Es más, es muy conocida tras su paso por el recordado Protagonistas de Nuestra Tele.

Sara Uribe sorprende al enseñar las maletas que llevará a La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Fiel a su estilo, Sara Uribe decidió compartir con sus seguidores lo que llevará para las galas y lo que tendrá puesto en el día a día.

¿Cuántas maletas llevará Sara Uribe a La casa de los famosos Colombia 3?

El video compartido por su club de fans muestra a la modelo anunciando que estaba dejando todo listo antes de la rueda de prensa, que se llevó a cabo este jueves 8 de enero. En él confesó que lleva cuatro maletas para el primer mes.

Dejó claro además que necesita el apoyo de sus seguidores para que su salida no ocurra antes de eso:

“Así que ustedes no me pueden dejar salir, porque yo ya empaqué pa’ un mes, no la vamos a guerrear”, dijo mientras mostraba sus maletas.

En el video, además, contó que lleva unas cosas espectaculares “que se van a morir todos”, mientras mostraba un vestido brillante negro y otro rosa.

En el mismo video, Sara Uribe dejó claro que pronto no podrá comunicarse con sus fans, ya que, en medio de los preparativos para su ingreso, dejará de usar su celular. Aprovechó para despedirse de su fanaticada y pedirles su apoyo durante su participación en La casa de los famosos.