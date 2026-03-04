Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera sorprendió al contar lo que no le gusta de Jenny López

Jhonny Rivera sorprendió al revelar públicamente un detalle de su relación que no le gusta de su esposa, Jenny López.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhonny Rivera rompe el silencio sobre lo que no le gusta de su esposa
Jhonny Rivera rompe el silencio sobre lo que no le gusta de su esposa. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente lo que no le gusta de su esposa, Jenny López. El artista confesó que temía que este detalle causara conflicto durante su boda.

¿Cuál es la característica de Jenny López que incomoda a Jhonny Rivera?

Durante un reciente en vivo en su cuenta oficial de Instagram, Jhonny Rivera confesó a sus seguidores que había algo de Jenny López que no le agradaba, y lo que más sorprendió fue que temía que este detalle estuviera presente el día de su boda.

Jhonny Rivera ha compartido detalles de su boda. | Foto: Freepik

El cantante de música popular reveló que no le gusta verla con el cabello recogido, pues prefiere su melena negra completamente suelta, como suele usarla la mayor parte del tiempo. Además, comentó que, al no involucrarse en las decisiones sobre el vestido o el peinado de Jenny para la boda, temía que ella apareciera con el cabello recogido.

Sin embargo, su preocupación no se cumplió: Jenny López llegó a la ceremonia con el cabello suelto y ondulado, tal como a Jhonny le gusta.

“A mí nunca me ha gustado verla con el cabello recogido. Entonces dije: no voy a opinar, porque es mal agüero opinar o ayudar a escoger el vestido o el peinado, me quedé calladito, pero, ay, Dios mío… Cuando ella aparezca con ese pelo recogido, no”, comentó el artista.

¿Cómo reaccionó Jhonny Rivera al ver a Jenny López acercándose al altar?

Así mismo, Jhonny Rivera expresó que sintió un gran alivio al ver que su futura esposa llegó el día de la boda con el look que a él tanto le gustaba. Incluso, llegó a asegurar que este detalle casi lo hace llorar frente a los invitados a la boda.

“Aparece con ese cabello sueltico, parecía una princesita, yo la vi más bella. Dije: me está dando gusto y sí me dieron ganas de llorar”,confesó Jhonny a sus seguidores, quienes reaccionaron con ternura y emoción al conocer cómo vivió ese instante con Jenny López.

Jhonny Rivera y Jenny López ya son esposos
Jhonny Rivera y Jenny López se dieron el sí.(Foto: Canal RCN - Freepik)
