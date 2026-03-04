Cintia Cossio rompió el silencio tras recibir una inesperada crítica sobre su cabello, ¿qué pasó?
Cintia Cossio llamó la atención al responder a un internauta que cuestionó sus cambios físicos en redes sociales.
Cintia Cossio llamó la atención de los internautas, quienes le manifestaron que debía ser precavida con algunos cambios físicos que ha tenido. La creadora de contenido rompió el silencio y envió una contundente respuesta.
¿Qué cambios notaron los seguidores de Cintia Cossio?
A través de una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, un internauta llamó la atención al hacer un comentario sobre un detalle físico de la creadora de contenido.
En medio de la interacción, mientras ella respondía diferentes inquietudes de manera relajada, apareció un mensaje que rápidamente generó conversación entre quienes estaban conectados.
"Cinti, te estás quedando calva", escribió el internauta.
El comentario no tardó en llamar la atención, en especial la de Cintia, quien no tardó en enviar una contundente respuesta
¿Qué respondió Cintia Cossio?
La creadora de contenido no se quedó callada y respondió al comentario. En tono directo, aseguró que no se está quedando calva, explicando que suele llevar el cabello recogido por comodidad, ya que entrena todos los días y prefiere practicidad en su rutina.
"Yo no entiendo por qué me dicen eso; si es porque mantengo los cabellos recogidos, es por comodidad", afirmó.
También reveló que la única solución definitiva sería someterse a una operación, algo que no está dispuesta a hacer. Comentó que no quiere realizarse este procedimiento porque implicaría muchos cuidados y reconoce que no tendría la paciencia para cumplirlos.
Finalmente, afirmó que vive tranquila con ese detalle y reiteró que su cabello está perfecto, dejando claro que los comentarios no afectan la seguridad que tiene sobre su imagen.
¿Qué cambios ha tenido Cintia Cossio desde su embarazo?
La creadora de contenido ha revelado que experimentó cambios significativos tras el embarazo de su hijo Lucca, nacido en agosto de 2025. Estos cambios no solo han sido físicos, sino también emocionales y en su estilo de vida.
Poco después de dar a luz, sorprendió al mostrar una figura muy recuperada. Aunque ha recibido críticas sobre su recuperación, ella enfatizó que mantuvo una rutina estricta de ejercicio y una alimentación saludable durante todo el proceso de gestación.
La creadora de contenido ha revelado que optó por pasar de un ritmo de vida de viajes constantes a uno más centrado en el hogar, trabajando desde casa y priorizando el tiempo de calidad con sus hijos.