Thaliana, hija de Yeison Jiménez, conmovió con su reacción cuando le cantaron el cumpleaños

Thaliana, la hija de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo, celebró un año más de vida en medio del luto por la pérdida de su padre. En redes sociales se viralizó un emotivo video en el que quedó captada la reacción de la menor cuando le cantaron el ‘feliz cumpleaños’.

¿Cómo reaccionó la hija de Yeison Jiménez cuando le cantaron el cumpleaños?

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, compartió diversos detalles del cumpleaños de Thaliana por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores. El contenido no tardó en viralizarse en redes sociales.

Thaliana, hija de Yeison Jiménez, cumple años y conmueve en medio del duelo familiar. (Foto Canal RCN).

Entre las publicaciones se pudo apreciar el momento exacto en el que la familia le cantó cumpleaños a la pequeña, una tradición en este tipo de celebraciones. Con un brownie y una velita al frente, Thaliana permaneció atenta mientras todos terminaban de cantarle; enviaba besos y miraba a su alrededor, lista para soplar la vela y pedir su deseo.

La menor lució un vestido rosa con moñitos en la parte delantera, además de una tiara de princesa y un delicado diseño de flamenco pintado en su rostro. Así, en medio de un ambiente familiar cargado de amor y emotividad, la pequeña vivió un momento especial que conmovió a los seguidores del recordado cantante.

¿Qué deseo pidió Thaliana, la hija de Yeison Jiménez, en su cumpleaños?

Aunque la menor cumplió con la tradición de pedir un deseo al apagar la velita, Thaliana no reveló qué pidió, al menos no públicamente. La pequeña prefirió guardar silencio y continuar disfrutando de su celebración.

Por ahora, el deseo quedó como un secreto que solo ella conoce, mientras sus seres queridos y seguidores continúan enviándole mensajes de cariño en este nuevo año de vida.

¿Cuántos años cumplió Thaliana, hija de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo?

Thaliana, la primera hija biológica del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez, nació el 2 de marzo de 2018, por lo que este año celebró sus 8 años en medio del luto por la pérdida de su padre, pero rodeada del cariño de su familia.