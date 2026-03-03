Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La emotiva reacción de la hija de Yeison Jiménez, cuando le cantaron el cumpleaños: pidió un deseo

Thaliana, hija de Yeison Jiménez, conmovió con su reacción cuando le cantaron el cumpleaños

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La reacción de Thaliana al escuchar su cumpleaños que conmovió a todos
La reacción de Thaliana al escuchar su cumpleaños que conmovió a todos. (Foto Canal RCN | Freepik).

Thaliana, la hija de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo, celebró un año más de vida en medio del luto por la pérdida de su padre. En redes sociales se viralizó un emotivo video en el que quedó captada la reacción de la menor cuando le cantaron el ‘feliz cumpleaños’.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó la hija de Yeison Jiménez cuando le cantaron el cumpleaños?

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, compartió diversos detalles del cumpleaños de Thaliana por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores. El contenido no tardó en viralizarse en redes sociales.

Thaliana, hija de Yeison Jiménez, cumple años y conmueve en medio del duelo familiar
Thaliana, hija de Yeison Jiménez, cumple años y conmueve en medio del duelo familiar. (Foto Canal RCN).

Entre las publicaciones se pudo apreciar el momento exacto en el que la familia le cantó cumpleaños a la pequeña, una tradición en este tipo de celebraciones. Con un brownie y una velita al frente, Thaliana permaneció atenta mientras todos terminaban de cantarle; enviaba besos y miraba a su alrededor, lista para soplar la vela y pedir su deseo.

Artículos relacionados

La menor lució un vestido rosa con moñitos en la parte delantera, además de una tiara de princesa y un delicado diseño de flamenco pintado en su rostro. Así, en medio de un ambiente familiar cargado de amor y emotividad, la pequeña vivió un momento especial que conmovió a los seguidores del recordado cantante.

¿Qué deseo pidió Thaliana, la hija de Yeison Jiménez, en su cumpleaños?

Aunque la menor cumplió con la tradición de pedir un deseo al apagar la velita, Thaliana no reveló qué pidió, al menos no públicamente. La pequeña prefirió guardar silencio y continuar disfrutando de su celebración.

Artículos relacionados

Por ahora, el deseo quedó como un secreto que solo ella conoce, mientras sus seres queridos y seguidores continúan enviándole mensajes de cariño en este nuevo año de vida.

¿Cuántos años cumplió Thaliana, hija de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo?

Thaliana, la primera hija biológica del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez, nació el 2 de marzo de 2018, por lo que este año celebró sus 8 años en medio del luto por la pérdida de su padre, pero rodeada del cariño de su familia.

Sale a la luz fotografía de Thaliana, hija de Yeison Jiménez en su cumpleaños: ¿cómo luce?
¿Cuántos años cumple la hija de Yeison Jiménez? | Foto: Canal RCN y Freepik
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juanda Caribe y Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia. Johanna Fadul

Johanna Fadul no está de acuerdo con el juego de Juanda Caribe y esta son sus razones

Johanna Fadul no se guardó nada y, fiel a su estilo directo, dio su opinión sobre el conflicto entre Juanda Caribe y Alexa Torrex.

Jhonny Rivera enfrenta momento difícil por alarmante diagnóstico en su familia Jhonny Rivera

Angustia en la familia de Jhonny Rivera tras delicado diagnóstico de salud

Jhonny Rivera se mostró preocupado al revelar la delicada enfermedad que le diagnosticaron a ser querido tras su boda.

Manuela QM reveló el complicado momento que vivió al inicio de su embarazo Blessd

Manuela QM reveló el complicado momento que vivió al inicio de su embarazo

La influencer contó que vivió meses difíciles, con insomnio, poco apetito y muchas emociones al inicio de su embarazo.

Lo más superlike

La casa de los famosos Colombia evidenció qué tanto se conocen las parejas La casa de los famosos

Las parejas de La casa de los famosos se enfrentaron en reto que puso a prueba su relación, ¿quién ganó?

Las parejas de La casa de los famosos se enfrentaron en un reto que causó risas por sus respuestas.

Shakira tuvo tenso momento con un fan en México Shakira

Shakira tuvo inesperado incidente con fan en concierto gratuito en México y seguridad intervino

Falleció jugador de fútbol americano en accidente vehicular Viral

Falleció joven promesa del fútbol en un devastador accidente: Esto se sabe

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata? Talento internacional

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata?

La esporotricosis: un hongo que puede transmitirse de gatos a humanos Salud y Belleza

¿Un hongo puede pasar de gatos a humanos? Descubre cómo se transmite y qué cuidados tener