Jhon Alex Castaño causó críticas por lo que hizo durante la prueba del vestido de 15 años de su hija

Jhon Alex Castaño generó críticas por un gesto inesperado mientras su hija se probaba el vestido de 15 años.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jhon Alex Castaño es criticado por comer empanada en el lugar donde le probaban el vestido de cumpleaños a su hija
Jhon Alex Castaño dividió opiniones por comer empanada en elegante almacén. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

El cantante de música popular Jhon Alex Castaño compartió un momento en sus redes en medio de los preparativos para la fiesta de 15 años de su hija Salomé.

Sin embargo, lo que parecía ser un instante cotidiano terminó generando múltiples reacciones en redes sociales luego de que el artista apareciera comiendo empanada mientras la joven se probaba su vestido.

¿Qué mostró Jhon Alex Castaño que causó reacciones en redes sociales?

A través de un video publicado en sus redes sociales, el intérprete contó que estaban eligiendo el vestido de 15 años de su hija.

En las imágenes se observa a Salomé luciendo un vestido largo, pomposo y de color azul, además de una corona que complementaba el look.

En medio del proceso, alguien aparece con unas bolsas blancas y menciona que llevaban empanadas.

El cantante, acompañado de su esposa y sus otros dos hijos, reaccionó entre risas.

En el video se escucha cuando dice: “Por muy sus 15 que sea la cosa, pero que no falte la empanada”, mientras toma este alimento con la mano.

Jhon Alex Castaño es criticado por comer empanada en el lugar donde le probaban el vestido de cumpleaños a su hija
Jhon Alex Castaño dividió opiniones por comer empanada en elegante almacén. (Foto: Freepik)

También se alcanza a notar que su esposa parecía algo apenada por la situación, pues en un momento intenta mirar hacia otro lado y se cubre parcialmente la boca con la mano.

Cerca de ellos también se encontraba una persona del establecimiento donde se realizaba la prueba del vestido.

Al compartir el video, el cantante escribió: “¿Ustedes qué habrían hecho? ¿Mantener la etiqueta o comer empanada?”, invitando a sus seguidores a opinar.

¿Por qué Jhon Alex Castaño recibió críticas tras el video de la empanada?

Tras la publicación, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios señalaron: “Perdieron el glamour”, mientras otros respondieron: “Nunca lo han tenido”.

También hubo quienes defendieron al artista con mensajes como: “Y por eso son tan especiales y auténticos, tanta etiqueta e hipocresía para qué, uno debe mostrarse tal y como es”.

Jhon Alex Castaño es criticado por comer empanada en el lugar donde le probaban el vestido de cumpleaños a su hija
Jhon Alex Castaño dividió opiniones por comer empanada en elegante almacén. (Foto: Canal RCN)

Otros internautas se enfocaron en la reacción de su esposa, escribiendo: “Creo que le dio penita a Jenny”.

Asimismo, algunos comentarios cuestionaron que se consumiera comida dentro del almacén, señalando que podría considerarse una falta de respeto hacia el lugar y además del olor que podría dejar el consumo de estos alimentos.

"Me parece de mal gusto y falta de respeto con el almacén comer dentro de él”.

 

