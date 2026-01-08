Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alejandro Estrada sorprendió al revelar qué tan abierto está al amor en La casa de los famosos 3

Alejandro Estrada habló sobre su corazón y reveló si estaría abierto al amor en La casa de los famosos Colombia 3.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Carla Giraldo preguntándole a Alejandro Estrada si tendrá un romance en la casa de los famoso y señala a Beba
Alejandro Estrada dejó abierta la posibilidad del amor en la casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Pronto se abrirán nuevamente las puertas de La casa de los famosos Colombia y desde ya el reality está dando de qué hablar. Por eso, Alejandro Estrada dejó claro si tendrá o no una relación sentimental dentro del programa.

Artículos relacionados

¿Alejandro Estrada tendrá una relación sentimental en La casa de los famosos Colombia 3?

Con el inicio de la tercera temporada cada vez más cerca, Carla Giraldo fue directa y le preguntó al reconocido actor cómo está su corazón y si estaría dispuesto a buscar el amor dentro de la casa, durante el evento de rueda de prensa.

Ante esto, Alejandro Estrada respondió sin rodeos a la presentadora de La casa de los famosos Colombia que prefiere esperar a ver qué sucede, sin cerrar las puertas a lo que pueda pasar.

Artículos relacionados

“Yo no puedo decir ‘de esta agua no beberé’”, dijo el actor.

Esto provocó una reacción inmediata en Carla Giraldo, quien sin dudarlo señaló a otra participante. “¿Por qué está Beba?”, dijo entre risas, mientras la participante mostraba su anillo y Alejandro la abrazaba.

Carla Giraldo preguntándole a Alejandro Estrada si tendrá un romance en la casa de los famoso y señala a Beba
Alejandro Estrada dejó abierta la posibilidad del amor en la casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, será una temporada cargada de emociones, capaz de llevar a los televidentes por una auténtica montaña rusa dentro de la casa más famosa del país.

¿Qué tiene de nuevo la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

El próximo lunes 12 de enero, a las 8:00 de la noche, por el Canal RCN, se estrenará la tercera temporada del reality de convivencia.

Artículos relacionados

En esta temporada regresan las esperadas galas, bajo la conducción de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes estarán a cargo de cada emisión y de hablar con los participantes de la casa.

Canal RCN confirmó los dos programas.
Canal RCN confirmó los dos programas complementarios de La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN)

Para quienes disfrutan conocer más detalles, regresa el After, conducido por la dupla de Karen Sevillano y Vicky Berrío, reconocidas por su humor singular y ahora también se tendrá un espacio para el análisis.

Llega un nuevo programa ¿Qué hay pa’ dañar? de la mano del exitoso reality de convivencia, un espacio en donde estarán Roberto Velásquez y Néstor Parra, dos expertos que pondrán sobre la mesa las cartas de muchos de los habitantes y analizarán sus movimientos dentro de la competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

¿Sofía Jaramillo tendría una relación en La casa de los famosos 3? La casa de los famosos

¿Sofía Jaramillo tendría un romance en La casa de los famosos 3?, esto fue lo que confesó

Sofía Jaramillo habló sobre su ingreso a La casa de los famosos 3 y aclaró si tendría una relación durante el reality.

Mariana Zapata rompió el silencio y respondió a quienes hablan de ella La casa de los famosos

Mariana Zapata rompió el silencio y respondió a quienes hablan de ella: “No hay publicidad mala”

Mariana Zapata se pronunció sobre los fandoms que la critican y les envió un mensaje antes de ingresar a La casa de los famosos 3.

Altafulla se emocionó Altafulla

Así reaccionó Altafulla al regresar a La casa de los famosos Colombia tras un año de haber ganado

Altafulla regresó a La casa de los famosos Colombia mostrando gratitud y alegría por el lugar que le cambió la vida.

Lo más superlike

¿La Suprema, novia del futbolista Brahian Palacios, está embarazada? Talento nacional

¿La Suprema, novia del futbolista Brahian Palacios, está embarazada?, esta fue su revelación

La Suprema se pronunció para aclarar los rumores sobre un posible embarazo que surgieron luego de la publicación de una foto.

Amaia Montero del grupo "La Oreja de Van Gogh" canta en el Centro de Convenciones ATLAPA. Talento internacional

Así fue la conmovedora carta que la Oreja de Van Gogh entregó a Amaia Montero

Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer. Talento internacional

Joven creadora de contenido pide ayuda urgente para costear tratamiento contra cáncer

Mujer sosteniendo a su hijo - Examen cerebral. Talento internacional

Reconocida actriz sometió a su hijo a delicada operación en el cerebro

Dormir más de nueve horas al día se asocia a un mayor riesgo de mortalidad. Salud

Dormir más de 9 horas puede aumentar el riesgo de mortalidad, según expertos