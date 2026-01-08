Alejandro Estrada sorprendió al revelar qué tan abierto está al amor en La casa de los famosos 3

Pronto se abrirán nuevamente las puertas de La casa de los famosos Colombia y desde ya el reality está dando de qué hablar. Por eso, Alejandro Estrada dejó claro si tendrá o no una relación sentimental dentro del programa.

¿Alejandro Estrada tendrá una relación sentimental en La casa de los famosos Colombia 3?

Con el inicio de la tercera temporada cada vez más cerca, Carla Giraldo fue directa y le preguntó al reconocido actor cómo está su corazón y si estaría dispuesto a buscar el amor dentro de la casa, durante el evento de rueda de prensa.

Ante esto, Alejandro Estrada respondió sin rodeos a la presentadora de La casa de los famosos Colombia que prefiere esperar a ver qué sucede, sin cerrar las puertas a lo que pueda pasar.

“Yo no puedo decir ‘de esta agua no beberé’”, dijo el actor.

Esto provocó una reacción inmediata en Carla Giraldo, quien sin dudarlo señaló a otra participante. “¿Por qué está Beba?”, dijo entre risas, mientras la participante mostraba su anillo y Alejandro la abrazaba.

Alejandro Estrada dejó abierta la posibilidad del amor en la casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, será una temporada cargada de emociones, capaz de llevar a los televidentes por una auténtica montaña rusa dentro de la casa más famosa del país.

¿Qué tiene de nuevo la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

El próximo lunes 12 de enero, a las 8:00 de la noche, por el Canal RCN, se estrenará la tercera temporada del reality de convivencia.

En esta temporada regresan las esperadas galas, bajo la conducción de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes estarán a cargo de cada emisión y de hablar con los participantes de la casa.

Canal RCN confirmó los dos programas complementarios de La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN)

Para quienes disfrutan conocer más detalles, regresa el After, conducido por la dupla de Karen Sevillano y Vicky Berrío, reconocidas por su humor singular y ahora también se tendrá un espacio para el análisis.

Llega un nuevo programa ¿Qué hay pa’ dañar? de la mano del exitoso reality de convivencia, un espacio en donde estarán Roberto Velásquez y Néstor Parra, dos expertos que pondrán sobre la mesa las cartas de muchos de los habitantes y analizarán sus movimientos dentro de la competencia.