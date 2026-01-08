Cintia Cossio destapó la millonada que intentaron sacarle tras clonar sus tarjetas en Bogotá

Cintia Cossio llamó la atención de sus seguidores tras hacer una revelación inesperada: fue víctima de un robo mientras se encontraba en Bogotá.

La creadora de contenido contó todos los detalles de lo sucedido y explicó cómo intentaron sacarle varios millones de pesos de sus cuentas bancarias.

¿Qué le pasó a Cintia Cossio tras denunciar que le clonaron sus tarjetas?

La influencer antioqueña usó sus redes sociales para contar lo ocurrido a través de un video publicado en su cuenta de TikTok. Allí relató paso a paso cómo personas desconocidas clonaron sus tarjetas e intentaron hacer compras millonarias.

Cintia explicó que viajó a Bogotá hace unos meses para asistir al concierto de la cantante Dua Lipa y que, durante su estadía, se hospedó en un prestigioso hotel.

En ese momento decidió dejar su billetera, con todas sus tarjetas débito y crédito, a excepción de una, que fue la que utilizó para el evento.

Según contó, después de ese viaje no notó nada extraño ni tuvo sospechas inmediatas. Sin embargo, días más tarde recibió un mensaje en el que le notificaban una compra en una agencia de viajes por un valor superior a los 20 millones de pesos.

Cintia Cossio reveló que fue víctima de robo tras un viaje a Bogotá. (Foto: Canal RCN)

Ante la situación, Cossio llamó de inmediato a su banco para bloquear la tarjeta de crédito. Poco después, recibió otra notificación alertando sobre un intento de pago por 10 millones de pesos, por lo que volvió a comunicarse con la entidad financiera para bloquearla nuevamente.

No obstante, el problema no terminó ahí. A su cuenta débito comenzaron a hacerle varios movimientos pequeños, los cuales sí lograron concretarse, permitiendo que estas personas retiraran dinero de sus cuentas.

¿Cuántas tarjetas de Cintia Cossio le clonaron?

La creadora de contenido reveló que le clonaron todas sus tarjetas, en total ocho, excepto la que había sacado específicamente para llevar al concierto de Dua Lipa.

“Antes de yo sacar todas mis conclusiones, yo pensé en el último lugar que fui en Bogotá”, comentó Cintia en el video. Aunque inicialmente no sospechó de nada, fue su esposo, Johan López, quien le recordó que ese día ella había dejado su billetera.

Cossio aseguró que, aunque logró identificar el lugar donde pudo ocurrir, no hubo rastros claros de quiénes fueron los responsables. Aun así, confirmó que se tomaron acciones legales frente a lo sucedido.

Finalmente, Cintia aprovechó el momento para enviar un mensaje de advertencia a su comunidad digital. Recomendó estar atentos a cualquier movimiento extraño y activar alertas de seguridad para prevenir este tipo de situaciones.