Camilo Cifuentes compartió por primera vez una foto suya: su físico sorprende

Camilo Cifuentes, el influencer que ayuda de manera anónima, sorprendió a sus seguidores con una foto suya al mostrar regalo le dio Dayro Moreno.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Camilo Cifuentes compartió foto por primera vez
Camilo Cifuentes sorprendió al compartir foto suya. (Foto Freepik)

El influenciador Camilo Cifuentes ha ganado gran popularidad en redes sociales en el último año por su contenido en el que ayuda a vendedores ambulantes y le da comida a habitantes de calle.

¿Camilo Cifuentes reveló su rostro por primera vez?

El influenciador más allá de su contenido ha generado gran curiosidad entre los internautas porque nunca ha revelado su rostro en sus videos y solo se conocía hasta el momento su voz.

Recientemente, Camilo Cifuentes causó revuelo en redes sociales tras publicar, por primera vez, una fotografía de sí mismo. Aunque tapó su rostro con una gorra mostró parte de su cuerpo y físico, dejando en evidencia uno de sus tatuajes.

En la instantánea el creador de contenido se mostró luciendo una camiseta que le regaló el futbolista Dayro Moreno, una camiseta del Once Caldas firmada por varios de sus jugadores.

¿Por qué Camilo Cifuentes nunca ha revelado su rostro en redes sociales?

La publicación sorprendió a sus seguidores y rápidamente se llenó de reacciones, pues muchos de sus fans manifestaron no imaginar cómo lucía realmente el misterioso influenciador, quien siempre se había caracterizado por mantener su apariencia en reserva.

Esta imagen se ha empezado a viralizar en diferentes páginas de entretenimiento en donde los internautas le piden al influenciador que muestre su rostro para saber quién es.

Sin embargo, cabe resaltar que, en entrevistas, Camilo ha aclarado que prefiere que la atención recaiga sobre las personas que ayuda y no sobre él mismo. Su objetivo no es buscar fama ni reconocimiento personal, sino impactar positivamente en la vida de los demás.

Quién es Camilo Cifuentes
Camilo Cifuentes reveló por qué no muestra su rostro. (Foto Freepik)

¿Por qué Camilo Cifuentes es famosos en redes sociales?

De la vida personal de Camilo Cifuentes no se conocen muchos detalles, algunos de ellos son que tiene 28 años, nació en Manizales y estudió Tecnología en Mecánica en el SENA.

En redes sociales se ha hecho famoso por buscar vendedores ambulantes o pequeños emprendedores, preguntarles por el precio de sus productos y pedirles una gran cantidad de estos, generando incredulidad y asombro en muchos de ellos, quienes llegan a pensar que es una broma.

Su frase distintiva “yo afán no tengo” se volvió sello: cuando los vendedores le advierten que tardarán en preparar su pedido, él responde con esa expresión.

Además, Camilo es famoso por su 'calculadora', ya que él asegura que por alguna extraña razón está no funciona como las demás, por lo que al momento de sumar y hacer las cuentas siempre les da más dinero a las personas.

Yaya Muñoz Salud

¿Cuáles son los síntomas de problemas de colon? Yaya Muñoz los padece y preocupa