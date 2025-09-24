Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Salió a la luz estremecedor audio de B-King antes de su muerte: "No voy a decir nada"

El mánager del artista compartió un video que grabó B-King antes de su fallecimiento en donde dejó revelador mensaje.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Filtran audio de B-King antes de su fallecimiento
Mánager de B-King reveló audio del artista. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El nombre de Bayron Sánchez mejor conocido como B-King se ha apoderado de las tendencias tras su fallecimiento y con el paso de los días salen nuevos detalles de su muertes y momentos previos.

¿Cuál fue el audio de B-King que salió a la luz tras su fallecimiento?

En las últimas horas el mánager del artista compartió un audio que dejó el artista previo a su fallecimiento en donde dejó unas estremecedoras palabras.

Juan Camilo Gallego compartió un video en el que muestra al artista sentado en medio de un lugar público, allí se le ve pensativo y preocupado.

Junto a este video, el mánager del artista compartió el audio que dejó B-King en el que hablaba de una importante decisión que había tomado y que lo obligaría a guardar silencio.

Yo, ya tomé una decisión.

B-King, chat
Mánager de B-King reveló curioso audio que dejó el artista antes de fallecer. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Qué dice el audio que salió a la luz de B-King antes de su fallecimiento?

El audio que el mánager de B-King sacó a la luz tiene varias frases estremecedoras y que ahora tras su muerte llaman la atención.

En este contenido audiovisual se escucha a Bayron Sánchez decir que no iba a decir nada de algo que presenció.

No voy a decir nada, no voy a molestar más.

Además, al final del audio, el artista expresaba que solo guardaría silencio y dejaría que las cosas pasaran sin él interceder.

Simplemente, me voy a quedar observando y que las cosas pasen como tengan que pasar, no voy a decir más.

¿Cómo reaccionó el mánager de B-King al estremecedor audio que dejó el artista?

Juan Camilo Gallego, mánager del artista, junto a este revelador audio de B-King antes de su fallecimiento compartió un emotivo mensaje.

Tu legado no acabará jamás, vida eterna.

El mánager del artista le prometió a Bayron Sánchez que su mensaje llegaría a todo el mundo y que a pesar que ya no estaba en este plano terrenal él buscaría la forma de hacer su legado eterno.

Tu mensaje llegará a todo el Mundo, tu cuerpo ya no está con nosotros pero tu propósito de amor y vida eterna llegará a muchos corazones.

Revelan video nunca visto de B-King preparándose para su debut en México
Salió a la luz video inédito de B-King antes de su fallecimiento. (Foto Canal RCN).

En las últimas horas, la Fiscalía de México reveló un video en el que quedó en evidencia que B-King y Regio Clown se subieron a un vehículo plateado el día que desaparecieron.

