Mejor amiga de B-King reveló el último mensaje que le envió antes de su desaparición

El nombre de Bayron Sánchez, conocido como B-King, no ha parado de ser tendencia en la última semana desde que se reveló que había desaparecido en México junto a su amigo Regio Clownn.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció la periodista y presentadora Débora Estrella a sus 43 años en accidente aéreo

¿Cuál fue el mensaje que al parecer B-King le envió a su mejor amiga antes de su desaparición?

En la jornada del 22 de septiembre Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, se pronunció a través de sus redes sociales y reveló varios detalles en una entrevista radial de la desaparición de los artistas.

Una de las revelaciones que hizo el mánager de B-King fue acerca del supuesto último mensaje que envió el artista antes de su desaparición fue a su mejor amiga, Carolina Londoño.

Al parecer, según reportó Juan Camilo Gallego, en dicho mensaje Bayron Sánchez le expresaba a su mejor amiga que tenía que contarle algo importante.

Él le habló a su mejor amiga, que se llama Carolina Londoño, una modelo que vive en Miami. Le dejó un mensaje y le dije que estaba bien y que tenía contarle algo. Ese fue el último mensaje de él hacia otra persona.

B-King le habría enviado su último mensaje a su mejor amiga. (Foto Freepik)

Artículos relacionados Yailin Se filtró supuesto video privado de Yailin, expareja de Anuel, con famoso influenciador

¿Qué detalles reveló el mánager de B-King tras su desaparición?

Juan Camilo Gallego sorprendió con sus declaraciones en donde también reveló que la razón de su viaje a México con B-King fue por la invitación de Regio Clownn quien los había a una presentación suya.

Al parecer, B-King se habría presentado en el show de Regio Clownn el 14 de septiembre y tras dicha presentación se habían quedado en el país azteca para cumplir con otros compromisos.

Juan Camilo contó que el 16 de septiembre B-King había querido hacer algo de ejercicio por lo que su amigo Regio Clownn se había ofrecido a acompañarlo. Siendo ese día la última vez que lo vio y habló con él por chat.

Mánager de B-King habló tras su desaparición. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento nacional Mánager de B-King habló sobre los señalamientos a Marcela Reyes tras desaparición del artista

¿Cuál fue el último mensaje que B-King le envió a su mánager antes de su desaparición?

Juan Camilo Gallego reveló que ese día habló con B-King sobre las cuatro de la tarde cuando le reportó que iba a ir a comer con dos personas y que lo recogería en el hotel sobre las 7:30 p.m. para que lo acompañara a un evento.

Sin embargo, B-King nunca se presentó a dicha cita con su mánager y fue hasta pasadas 24 horas que Juan Camilo decidió acudir a las autoridades para reportar la desaparición del artista y su amigo.