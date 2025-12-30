Manuela Gómez mostró su nuevo look para entrar a La casa de los famosos Colombia, ¿irreconocible?

Tras semanas en las que se reveló que la influencer y empresaria Manuela Gómez va a ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026 como participante, no paran las sorpresas.

¿Cómo va la preparación de Manuela Gómez para entrar a La casa de los famosos Colombia 2026?

Manuela Gómez, quien lleva años sin estar en televisión y pasar por un reality de convivencia, volverá a las pantallas del Canal RCN el próximo 12 de enero de 2026, día de estreno de La casa de los famosos Colombia.

En redes sociales, la exprotagonista de novela ha hecho partícipes a sus seguidores, ya que todos los días da a conocer parte de su preparación para entrar al formato que es transmitido 24/7 en vivo.

Aunque no todo ha sido color rosa, ya que la empresaria se despidió de su hija Samantha antes de Año Nuevo, aseguró que está preparada para el reality. Entre lo más nuevo, se hizo un cambio de look y mostró el resultado.

Los cambios de look son comunes en las figuras públicas, algunos son drásticos y otros tranquilos. En ese sentido, Manuela Gómez se mandó arreglar su cabellera días antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál es el nuevo look de Manuela Gómez para La casa de los famosos Colombia?

A través de una historia en Instagram, la influencer reveló el aspecto de su pelo y llamó la atención. Aunque no se trató de una transformación fuera de lo común, la empresaria fue halagada por como le quedó su melena.

Entonces, Gómez mejoró el color de su cabello, el cual es rubio medio. Asimismo, comentó que se hizo un "beauty completo", que no solo consiste en la restauración de la tonalidad capilar, sino que, a la vez, en la recuperación del brillo y liso.

Siendo así, la exprotagonista de novela cada vez está más lista para el reality del Canal RCN, queda por esperar si las demás participantes también se harán arreglos en sus melenas para pisar La casa de los famosos Colombia 2026.

