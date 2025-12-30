Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manuela Gómez mostró su nuevo look para entrar a La casa de los famosos Colombia, ¿irreconocible?

Manuela Gómez se mandó a hacer el "beauty completo" para La casa de los famosos Colombia 2026.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Manuela Gómez
Manuela Gómez mostró su nuevo look para entrar a La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Tras semanas en las que se reveló que la influencer y empresaria Manuela Gómez va a ingresar a La casa de los famosos Colombia 2026 como participante, no paran las sorpresas.

Artículos relacionados

¿Cómo va la preparación de Manuela Gómez para entrar a La casa de los famosos Colombia 2026?

Manuela Gómez, quien lleva años sin estar en televisión y pasar por un reality de convivencia, volverá a las pantallas del Canal RCN el próximo 12 de enero de 2026, día de estreno de La casa de los famosos Colombia.

En redes sociales, la exprotagonista de novela ha hecho partícipes a sus seguidores, ya que todos los días da a conocer parte de su preparación para entrar al formato que es transmitido 24/7 en vivo.

Manuela Gómez
¿Manuela Gómez renunciará a La casa de los famosos Colombia 2026 sin haber ingresado? | Foto del Canal RCN.

Aunque no todo ha sido color rosa, ya que la empresaria se despidió de su hija Samantha antes de Año Nuevo, aseguró que está preparada para el reality. Entre lo más nuevo, se hizo un cambio de look y mostró el resultado.

Artículos relacionados

Los cambios de look son comunes en las figuras públicas, algunos son drásticos y otros tranquilos. En ese sentido, Manuela Gómez se mandó arreglar su cabellera días antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál es el nuevo look de Manuela Gómez para La casa de los famosos Colombia?

A través de una historia en Instagram, la influencer reveló el aspecto de su pelo y llamó la atención. Aunque no se trató de una transformación fuera de lo común, la empresaria fue halagada por como le quedó su melena.

Entonces, Gómez mejoró el color de su cabello, el cual es rubio medio. Asimismo, comentó que se hizo un "beauty completo", que no solo consiste en la restauración de la tonalidad capilar, sino que, a la vez, en la recuperación del brillo y liso.

 

Siendo así, la exprotagonista de novela cada vez está más lista para el reality del Canal RCN, queda por esperar si las demás participantes también se harán arreglos en sus melenas para pisar La casa de los famosos Colombia 2026.

Artículos relacionados

La casa de los famosos Colombia 2026 es el reality más popular del país, podrás verlo gratis y en cualquier momento en la app del Canal RCN. Clic aquí.

La casa de los famosos Colombia 2026
La casa de los famosos Colombia 2026 regresa muy pronto | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes Marcela Reyes

Marcela Reyes desata polémica al revelar su figura sin casi taparse: este es el video

Marcela Reyes mostró el resultado de su aspecto físico, pero eso generó disgusto en algunos internautas.

Karina García revela cómo fue su cumpleaños y dónde pasará fin de año. Karina García

Karina García celebra su cumpleaños en Cartagena y reveló qué pasó con su hijo Valentino

Karina García compartió detalles de su cumpleaños en Cartagena y reveló dónde y con quién pasará fin de año.

Yailin desata polémica al decir que fue esposa de Anuel y Laury Saavedra la amante Yailin

Yailin, la más viral rompe el silencio y causa controversia al hablar de Anuel AA y Laury Saavedra

Yailin desata polémica al decir en tarima que fue la esposa y que la actual pareja de Anuel AA fue la amante.

Lo más superlike

Colores Curiosidades

¿Cuáles colores se deben utilizar para recibir el Año Nuevo 2026?, según la psicología

La psicología del color explica por qué usar ciertas tonalidades ideales para recibir el Año Nuevo 2026.

Shakira sorprende al público con su reacción tras beso de un fan durante concierto en Florida Shakira

Shakira queda en shock tras beso de un fan en concierto en la Florida y su reacción se vuelve viral

Marilyn Patiño La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia 2026: Marilyn Patiño reveló sus verdades incómodas, ¿qué dijo?

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions con Christian Nodal en el GRAMMY Museum L.A. Live. Christian Nodal

Ángela y Nodal en el ojo del huracán por polémica entrega de regalos, ¿qué hicieron?

Falleció Juan Pedro Franco, el mexicano considerado el más obeso del mundo Viral

Falleció el hombre más obeso del mundo: llegó a pesar 600 kilos