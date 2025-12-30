Salió a la luz la fuerte frase que Juan David Tejada le dijo a Aida Victoria Merlano al terminar

Una de las relaciones más polémicas de este 2025 fue la conformada por la influenciadora Aida Victoria Merlano y el empresario Juan David Tejada.

¿Por qué Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada terminaron?

A comienzo de año, la pareja derrochó amor y se encontraba contenta porque estaban esperando a su hijo, Emiliano.

No obstante, nació el bebé y todo cambió. La dupla se separó tres días después de que Merlano dio a luz.

Juan David Tejada reaparece en medio de disputas con Aida Victoria Merlano | Foto del Canal RCN y Freepik.

Mientras avanzaba el tiempo, se fue sabiendo que la que terminó la relación fue la influencer, pues justificó que su exesposo no estuvo para ella, entre otros ítems que llegaron hasta las instancias legales.

Aida Victoria Merlano estuvo en una entrevista difundida en redes sociales, allí salió a la luz la frase de Juan David Tejada que la marcó e impulsó a volver a tener su figura de antes de estar embarazada.

¿Cuál fue la frase que Juan David Tejada le lanzó a Aida Victoria Merlano?

En su confesión, la creadora de contenido reveló que cuando tuvo a Emiliano se iba a descuidar, pero como terminó la relación, su exesposo la tachó.

"Con mi cuerpo absolutamente distinto, desconociéndome frente al espejo, con un pañal puesto... Y cuando terminé mi relación, el man me dijo: igual, yo ya no te veía como mujer", contó Aida Victoria Merlano.

Dicha frase de Juan David, fue lo que hizo que su exesposa no se quedara quieta y se esforzara por recuperar su figura. La creadora de contenido señaló que las palabras del empresario o la podían tumbar en el suelo o ser el motor para recuperarse.

Aida Victoria Merlano presumió su figura antes de fin de año | Foto del Canal RCN.

"Al día siguiente me puse a dieta, me puse juiciosa, empecé a hacer mis ejercicios hipopresivos, a los 20 días que fui al chequeo... el doctor me dijo que ya podía entrenar", reveló.

Fue así como la influencer vio en la ruptura amorosa y la frase de su exesposo, la oportunidad para ser una mejor versión de sí misma y lo logró, puesto que volvió a tener su figura antes de ser mamá.