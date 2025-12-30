Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Salió a la luz la fuerte frase que Juan David Tejada le dijo a Aida Victoria Merlano al terminar

El día que Aida Victoria Merlano terminó con Juan David Tejada hubo unas palabras que la marcaron de por vida.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano
Salió a la luz la fuerte frase que Juan David Tejada le dijo a Aida Victoria Merlano al terminar | Foto del Canal RCN y Freepik.

Una de las relaciones más polémicas de este 2025 fue la conformada por la influenciadora Aida Victoria Merlano y el empresario Juan David Tejada.

Artículos relacionados

¿Por qué Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada terminaron?

A comienzo de año, la pareja derrochó amor y se encontraba contenta porque estaban esperando a su hijo, Emiliano.

No obstante, nació el bebé y todo cambió. La dupla se separó tres días después de que Merlano dio a luz.

Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada
Juan David Tejada reaparece en medio de disputas con Aida Victoria Merlano | Foto del Canal RCN y Freepik.

Mientras avanzaba el tiempo, se fue sabiendo que la que terminó la relación fue la influencer, pues justificó que su exesposo no estuvo para ella, entre otros ítems que llegaron hasta las instancias legales.

Aida Victoria Merlano estuvo en una entrevista difundida en redes sociales, allí salió a la luz la frase de Juan David Tejada que la marcó e impulsó a volver a tener su figura de antes de estar embarazada.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la frase que Juan David Tejada le lanzó a Aida Victoria Merlano?

En su confesión, la creadora de contenido reveló que cuando tuvo a Emiliano se iba a descuidar, pero como terminó la relación, su exesposo la tachó.

"Con mi cuerpo absolutamente distinto, desconociéndome frente al espejo, con un pañal puesto... Y cuando terminé mi relación, el man me dijo: igual, yo ya no te veía como mujer", contó Aida Victoria Merlano.

Dicha frase de Juan David, fue lo que hizo que su exesposa no se quedara quieta y se esforzara por recuperar su figura. La creadora de contenido señaló que las palabras del empresario o la podían tumbar en el suelo o ser el motor para recuperarse.

Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano presumió su figura antes de fin de año | Foto del Canal RCN.

"Al día siguiente me puse a dieta, me puse juiciosa, empecé a hacer mis ejercicios hipopresivos, a los 20 días que fui al chequeo... el doctor me dijo que ya podía entrenar", reveló.

Fue así como la influencer vio en la ruptura amorosa y la frase de su exesposo, la oportunidad para ser una mejor versión de sí misma y lo logró, puesto que volvió a tener su figura antes de ser mamá.

Artículos relacionados

"Yo trataba siempre de arreglarme, no descuidarme... Cuidé de mí, dije, me voy a poner linda, hubo un momento en el que se me bajó ese sentimiento como de rabia y me empecé a ver bonita... Un 2 de agosto, me dijo esa mi3rda", recordó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sara Corrales vive su embarazo sin filtros y presume su barriguita Sara Corrales

Sara Corrales impacta al presumir su pancita en la playa y desata suspiros: “miren, ya se me salió”

Sara Corrales compartió cómo vive su embarazo y presumió su pancita durante un viaje a la playa.

Protagonistas de Chepe Fortuna. Talento nacional

Actriz de 'Chepe Fortuna' reveló que casi pierde la vida tras sufrir derrame cerebral

Se trata de una de las actrices que interpretó a uno de los personajes más queridos de la producción del Canal RCN.

Gera Ponce revive sus votos y emociona al recordar su historia con Luis Díaz Luis Díaz

Gera Ponce revive sus votos y emociona al recordar su historia con Luis Díaz

Gera Ponce conmovió al compartir en redes sociales el video de sus votos matrimoniales con Luis Díaz.

Lo más superlike

Atletas de resistencia presentan mayor riesgo de fibrilación auricular tras años de sobrecarga física. Salud

¿Entrenar también puede afectar al corazón? esto dicen los expertos

Aunque hacer ejercicio es clave para la salud, entrenar en exceso y sin pausas puede afectar el corazón y generar riesgos poco conocidos.

Marilyn Patiño La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia 2026: Marilyn Patiño reveló sus verdades incómodas, ¿qué dijo?

Jhonny Rivera no esperaba lo que ocurrió en plena presentación en vivo | VIDEO Jhonny Rivera

Jhonny Rivera anuncia su retiro de los escenarios y habla sobre su exitoso 2025

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions con Christian Nodal en el GRAMMY Museum L.A. Live. Christian Nodal

Ángela y Nodal en el ojo del huracán por polémica entrega de regalos, ¿qué hicieron?

Falleció Juan Pedro Franco, el mexicano considerado el más obeso del mundo Viral

Falleció el hombre más obeso del mundo: llegó a pesar 600 kilos