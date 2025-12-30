¿Cuáles colores se deben utilizar para recibir el Año Nuevo 2026?, según la psicología

Como pasa en cada 31 de diciembre, muchas personas estrenan ropa con el objetivo de recibir el año con prosperidad, según varias tradiciones.

¿Por qué los colores son importantes en Año Nuevo?

Sea el vestuario que sea, uno de los factores que influye en la elección es el color, el cual depende de gustos, afinidades, inclinaciones y demás.

En América Latina, vestirse de colores puntuales está ligado a la época de Año Nuevo. Entre las características que se le adjuntan a ciertas tonalidades se encuentran la abundancia, el amor y la paz.

Entonces, aparte de los gustos como tal, la psicología tiene una propia interpretación para los colores en Año Nuevo 2026.

El color puede estar asociado, desde una perspectiva psicológica, al estado de ánimo de las personas, lo que conduce a tener una influencia para el año que se avecina.

Los colores son estudiados por la psicología | Foto de Freepik.

¿Qué significado tienen los colores en Año Nuevo?, según la psicología

De acuerdo con información de El Cronista, el color que más se usa en Año Nuevo es el amarillo, relacionado con la buena suerte. La psicología del color lo asocia con la creatividad y la capacidad de pensar de manera positiva, pese a las barreras que se puedan presentar.

Artículos relacionados Talento internacional Falleció reconocida actriz, sus hijos cumplieron su último deseo en Navidad

En la lista, otro de los colores es el rojo y en términos universales hay quienes lo usan para el amor. No obstante, otra explicación es que se trata de un color que permite tomar decisiones, asumir los cambios y tener coraje.

El verde también hace parte de los colores de Año Nuevo; de hecho, suele tomar partido desde la Navidad. Respecto a esta tonalidad, otorga calma y equilibrio.

Año Nuevo 2026 | Foto de Freepik.

Mientras tanto, el color rosado da armonía emocional; por esta razón es ideal para los vínculos afectivos, pero también el cuidado personal ligado a la autoestima.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Salió a la luz la fuerte frase que Juan David Tejada le dijo a Aida Victoria Merlano al terminar

En cuanto al color blanco, se usa para atraer paz y renovarse; psicológicamente, representa orden y simpleza. Además, el color azul se asocia con la comunicación sin atajos y la concentración, ideal para recibir el Año Nuevo 2026.