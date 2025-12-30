La casa de los famosos Colombia 2026: Marilyn Patiño reveló sus verdades incómodas, ¿qué dijo?

Los días están contados para el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, el cual se llevará a cabo el próximo lunes 12 de enero de 2026.

La actriz Marilyn Patiño aceptó la invitación del Jefe para ser parte del reality del Canal RCN, así que se enfrentó al reto de decir verdades incómodas.

¿Qué verdades incómodas dijo Marilyn Patiño, de La casa de los famosos Colombia?

Marilyn Patiño, quien se alejó de la TV para dedicarse a ser mamá, vuelve al espectáculo, se caracteriza por su franqueza y belleza.

En ese sentido, la actriz charló con RCN Radio en donde reveló una que otra verdad, como, por ejemplo, lo que más le desespera de la gente es el irrespeto, la mentira y que inventen estrategias para pasar por encima de otras personas.

Asimismo, aceptó que es de las mujeres que les molesta muchas cosas, entre ellas la suciedad.

Marilyn Patiño, participante para La casa de los famosos Colombia 2026

El tema de la convivencia es quisa la prueba más difícil para los habitantes de La casa de los famosos Colombia 3. Ante esta premisa, se le preguntó a la artista si es de las que en un enfrentamiento respira hondo o responde con más fuerza. Contestó que depende del contexto.

¿Qué le gustaría aclarar a Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia?

Entretanto, su no negociable es "la cochinada", luego se refirió con unas palabras contundentes a los rumores que le gustaría aclarar estando dentro del reality.

"Yo no soy blanqueador para aclarar nada, quédense con lo que quieran, no voy a aclarar nada", señaló Marilyn Patiño.

Marilyn Patiño, habitante de La casa de los famosos Colombia

Sumado a lo dicho, se le preguntó a la actriz qué le daría avergüenza que se transmitiera en la señal 24/7 del reality del Canal RCN. Contestó que todo es superficial.

"Por lo que he visto y todo, no me gustaría tener como enemigo a Yina Calderón", concluyó Marilyn Patiño.

La casa de los famosos Colombia vuelve al Canal RCN con su tercera temporada. El reality seguirá siendo presentado por Marcelo Cezán y Carla Giraldo, se podrá ver EN VIVO 24/7 en la app, haciendo clic aquí.