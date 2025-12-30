Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

La casa de los famosos Colombia 2026: Marilyn Patiño reveló sus verdades incómodas, ¿qué dijo?

Marilyn Patiño habló sin temor sobre lo que sí y lo que no cuando ingrese a La casa de los famosos Colombia. "No soy blanqueador", dijo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Marilyn Patiño
La casa de los famosos Colombia 2026: Marilyn Patiño reveló sus verdades incómodas | Foto del Canal RCN.

Los días están contados para el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, el cual se llevará a cabo el próximo lunes 12 de enero de 2026.

La actriz Marilyn Patiño aceptó la invitación del Jefe para ser parte del reality del Canal RCN, así que se enfrentó al reto de decir verdades incómodas.

Artículos relacionados

¿Qué verdades incómodas dijo Marilyn Patiño, de La casa de los famosos Colombia?

Marilyn Patiño, quien se alejó de la TV para dedicarse a ser mamá, vuelve al espectáculo, se caracteriza por su franqueza y belleza.

En ese sentido, la actriz charló con RCN Radio en donde reveló una que otra verdad, como, por ejemplo, lo que más le desespera de la gente es el irrespeto, la mentira y que inventen estrategias para pasar por encima de otras personas.

Asimismo, aceptó que es de las mujeres que les molesta muchas cosas, entre ellas la suciedad.

Marilyn Patiño
Marilyn Patiño, participante para La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.

El tema de la convivencia es quisa la prueba más difícil para los habitantes de La casa de los famosos Colombia 3. Ante esta premisa, se le preguntó a la artista si es de las que en un enfrentamiento respira hondo o responde con más fuerza. Contestó que depende del contexto.

Artículos relacionados

¿Qué le gustaría aclarar a Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia?

Entretanto, su no negociable es "la cochinada", luego se refirió con unas palabras contundentes a los rumores que le gustaría aclarar estando dentro del reality.

"Yo no soy blanqueador para aclarar nada, quédense con lo que quieran, no voy a aclarar nada", señaló Marilyn Patiño.

Marilyn Patiño
Marilyn Patiño, habitante de La casa de los famosos Colombia, hizo directa sentencia para el reality | Foto del Canal RCN.

Sumado a lo dicho, se le preguntó a la actriz qué le daría avergüenza que se transmitiera en la señal 24/7 del reality del Canal RCN. Contestó que todo es superficial.

"Por lo que he visto y todo, no me gustaría tener como enemigo a Yina Calderón", concluyó Marilyn Patiño.

 

Artículos relacionados

 

La casa de los famosos Colombia vuelve al Canal RCN con su tercera temporada. El reality seguirá siendo presentado por Marcelo Cezán y Carla Giraldo, se podrá ver EN VIVO 24/7 en la app, haciendo clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Manuela Gómez revela cuánto tiempo lleva preparándose para La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Manuela Gómez sorprende al revelar cuánto tiempo lleva preparándose para La casa de los famosos 3

Manuela Gómez sorprendió en redes al contar cuánto tiempo lleva preparándose para La casa de los famosos 2026.

Valerie de la Cruz dejó pistas sobre cómo se mostrará en La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Valerie de la Cruz dejó pistas sobre cómo se mostrará en La casa de los famosos 3: "Soy frentera"

Valerie de la Cruz, conocida como La Beba, reveló cómo se mostrará realmente en La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Maiker Smith estará hasta el final de La casa de los famosos 2026? La casa de los famosos

¿Maiker Smith se imagina en la final de La casa de los famosos 2026? Esto fue lo que reveló

Maiker Smith habló sobre su permanencia en La casa de los famosos Colombia 2026 y reveló si cree que llegará hasta el final del reality.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Salió a la luz la fuerte frase que Juan David Tejada le dijo a Aida Victoria Merlano al terminar

El día que Aida Victoria Merlano terminó con Juan David Tejada hubo unas palabras que la marcaron de por vida.

Atletas de resistencia presentan mayor riesgo de fibrilación auricular tras años de sobrecarga física. Salud

¿Entrenar también puede afectar al corazón? esto dicen los expertos

Jhonny Rivera no esperaba lo que ocurrió en plena presentación en vivo | VIDEO Jhonny Rivera

Jhonny Rivera anuncia su retiro de los escenarios y habla sobre su exitoso 2025

Ángela Aguilar y Christian Nodal asisten a las Latin GRAMMY Acoustic Sessions con Christian Nodal en el GRAMMY Museum L.A. Live. Christian Nodal

Ángela y Nodal en el ojo del huracán por polémica entrega de regalos, ¿qué hicieron?

Falleció Juan Pedro Franco, el mexicano considerado el más obeso del mundo Viral

Falleció el hombre más obeso del mundo: llegó a pesar 600 kilos